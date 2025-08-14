특검, 김건희 구속 후 첫 조사…18일 재소환
입력 2025.08.14 (19:16) 수정 2025.08.14 (19:19)
김건희 특검팀이 오늘 구속된 김건희 여사를 소환 조사했습니다.
이번 조사는 지난 12일 밤 구속 이후 첫 조사로, 4시간 동안 진행됐습니다.
특검은 공천개입과 부당 선거 개입 의혹에 대해 집중 조사한 것으로 전해졌고, 김 여사는 대부분 질문에 '진술 거부권'을 행사한 거로 보입니다.
특검은 김 여사에게 오는 18일 재소환을 통보했습니다.
한편, 내란 특검팀은 '2차 계엄 모의 의혹'과 관련해, 인성환 전 국가안보실 2차장과 최병옥 전 국방비서관을 소환 조사했습니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.