뉴스7(창원)

특검, 김건희 구속 후 첫 조사…18일 재소환

입력 2025.08.14 (19:16) 수정 2025.08.14 (19:19)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

흉물에 이어 ‘빈껍데기’ 논란까지…“뒷북 행정 전형”

흉물에 이어 ‘빈껍데기’ 논란까지…“뒷북 행정 전형”
하승철 하동군수 ‘공약 성적표’

하승철 하동군수 ‘공약 성적표’

다음
김건희 특검팀이 오늘 구속된 김건희 여사를 소환 조사했습니다.

이번 조사는 지난 12일 밤 구속 이후 첫 조사로, 4시간 동안 진행됐습니다.

특검은 공천개입과 부당 선거 개입 의혹에 대해 집중 조사한 것으로 전해졌고, 김 여사는 대부분 질문에 '진술 거부권'을 행사한 거로 보입니다.

특검은 김 여사에게 오는 18일 재소환을 통보했습니다.

한편, 내란 특검팀은 '2차 계엄 모의 의혹'과 관련해, 인성환 전 국가안보실 2차장과 최병옥 전 국방비서관을 소환 조사했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 특검, 김건희 구속 후 첫 조사…18일 재소환
    • 입력 2025-08-14 19:16:13
    • 수정2025-08-14 19:19:59
    뉴스7(창원)
김건희 특검팀이 오늘 구속된 김건희 여사를 소환 조사했습니다.

이번 조사는 지난 12일 밤 구속 이후 첫 조사로, 4시간 동안 진행됐습니다.

특검은 공천개입과 부당 선거 개입 의혹에 대해 집중 조사한 것으로 전해졌고, 김 여사는 대부분 질문에 '진술 거부권'을 행사한 거로 보입니다.

특검은 김 여사에게 오는 18일 재소환을 통보했습니다.

한편, 내란 특검팀은 '2차 계엄 모의 의혹'과 관련해, 인성환 전 국가안보실 2차장과 최병옥 전 국방비서관을 소환 조사했습니다.
황재락
황재락 기자

이 기사가 좋으셨다면

창원-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환

경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환
김건희 “남편하고 다시 살 수 있을까?” 특검조사 중 한 말

김건희 “남편하고 다시 살 수 있을까?” 특검조사 중 한 말
해직 교사 출신 첫 교육수장 …‘서울대 10개 만들기’ 어떻게?

해직 교사 출신 첫 교육수장 …‘서울대 10개 만들기’ 어떻게?
“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 안전지도 공개

“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 안전지도 공개
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.