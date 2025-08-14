“잊지 않겠습니다”…위안부 피해자 추모 잇따라

동영상 고정 취소

오늘(14일)은 일본군 위안부 피해자를 위한 기림의 날입니다.



올해로 8번째를 맞았는데요.



강원도 곳곳에서 기념행사와 추모가 잇따랐습니다.



김보람 기자가 보도합니다.



[리포트]



강릉 경포호 인근에 있는 평화의 소녀상입니다.



삐뚤삐뚤 잘린 단발머리를 한 채 신도 신지 못하고 맨발로 땅을 딛고 있습니다.



일제 강점기 때 꽃다운 나이에 일본군 위안부로 끌려가 고초를 겪고 돌아온 조국에서도 온전히 정착하지 못했던 피해자의 삶을 형상화했습니다.



기림의 날을 맞아 소녀상 옆 빈 의자에 국화가 소복이 쌓였습니다.



시민들의 추모 발길이 이어진 겁니다.



[김향숙/강릉여성의전화 대표 : "그분들이 돌아가시기 전에 이 문제가 좀 해결되기를 바라고 그래야만 그분들도 편안하게 가실 수 있을 것 같고…."]



위안부 피해자들은 역경과 고난을 딛고 다시 일어나 어려운 이웃을 먼저 돕기도 했습니다.



강원도 평창이 고향인 고 김군자 할머니가 대표적입니다.



17살 때 중국 지린성 훈춘으로 끌러가 고초를 겪었는데, 귀국 후에 어렵게 모은 전 재산 1억 원을 생전에 한 재단에 기부했습니다.



[고 김군자 할머니/일본군 위안부 피해자/2000년 8월 : "죽으면 그거 다 내버리고 갈 건데 어차피 갈 바에는 한 푼이라도 덜 쓰고 아껴서 좋은 일 좀 해보자 이거죠."]



할머니가 기부한 돈은 청년들의 학비 지원에 쓰이고 있습니다.



[김성식/아름다운재단 전략실장 : "본인이 힘들게 사셨지만, 그것을 그렇게 삶을 멈추지 않으시고 용감하게 (미 의회에서) 증언도 하시고 나눔을 실천하셨기 때문에 저희는 할머니를 통해서 또 되게 많은 것들을 생각하면서 배우고…."]



정부에 등록된 일본군 위안부 피해자 240명 가운데 살아계신 할머니는 단 6명.



대한민국 국민들이 일본에게 진실되고 조속한 사과를 촉구하는 이유입니다.



KBS 뉴스 김보람입니다.



촬영기자:김중용



