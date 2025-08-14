뉴스7(제주) 광복 80년, 다시 도약하다

[영상] “제주인의 항일운동 숨결 기억해요”

입력 2025.08.14 (19:22) 수정 2025.08.14 (19:42)

[뉴스7 제주 헤드라인]

잊혀진 항일운동…성산 씨름대회를 아시나요?

[앵커]

내일은 광복 80주년입니다.

일제강점기 당시, 제주에서도 조국의 독립을 위해 몸과 뜻을 바친 이들이 있었습니다.

80년 전, 나라를 되찾은 광복의 기쁨, 기억하고 돼새길 때 유효한 것이겠죠.

오늘은 제주인의 항일운동 역사를 담아낸 영상으로 7시 뉴스 시작합니다.

이슈

광복 80년, 다시 도약하다

공지·정정

