[영상] “제주인의 항일운동 숨결 기억해요”
입력 2025.08.14 (19:22) 수정 2025.08.14 (19:42)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
[앵커]
내일은 광복 80주년입니다.
일제강점기 당시, 제주에서도 조국의 독립을 위해 몸과 뜻을 바친 이들이 있었습니다.
80년 전, 나라를 되찾은 광복의 기쁨, 기억하고 돼새길 때 유효한 것이겠죠.
오늘은 제주인의 항일운동 역사를 담아낸 영상으로 7시 뉴스 시작합니다.
내일은 광복 80주년입니다.
일제강점기 당시, 제주에서도 조국의 독립을 위해 몸과 뜻을 바친 이들이 있었습니다.
80년 전, 나라를 되찾은 광복의 기쁨, 기억하고 돼새길 때 유효한 것이겠죠.
오늘은 제주인의 항일운동 역사를 담아낸 영상으로 7시 뉴스 시작합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [영상] “제주인의 항일운동 숨결 기억해요”
-
- 입력 2025-08-14 19:22:07
- 수정2025-08-14 19:42:33
[앵커]
내일은 광복 80주년입니다.
일제강점기 당시, 제주에서도 조국의 독립을 위해 몸과 뜻을 바친 이들이 있었습니다.
80년 전, 나라를 되찾은 광복의 기쁨, 기억하고 돼새길 때 유효한 것이겠죠.
오늘은 제주인의 항일운동 역사를 담아낸 영상으로 7시 뉴스 시작합니다.
내일은 광복 80주년입니다.
일제강점기 당시, 제주에서도 조국의 독립을 위해 몸과 뜻을 바친 이들이 있었습니다.
80년 전, 나라를 되찾은 광복의 기쁨, 기억하고 돼새길 때 유효한 것이겠죠.
오늘은 제주인의 항일운동 역사를 담아낸 영상으로 7시 뉴스 시작합니다.
-
- KBS 지역국의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이슈
광복 80년, 다시 도약하다
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.