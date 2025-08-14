[영상] “제주인의 항일운동 숨결 기억해요”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

[앵커]



내일은 광복 80주년입니다.



일제강점기 당시, 제주에서도 조국의 독립을 위해 몸과 뜻을 바친 이들이 있었습니다.



80년 전, 나라를 되찾은 광복의 기쁨, 기억하고 돼새길 때 유효한 것이겠죠.



오늘은 제주인의 항일운동 역사를 담아낸 영상으로 7시 뉴스 시작합니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!