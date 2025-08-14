‘28개월째 내전’ 수단에 콜레라 확산…“1년간 2천여 명 사망”

28개월째 내전에 휩싸인 아프리카 수단에서 콜레라까지 창궐해 최근 일 년 동안 사망자가 2천명을 넘어선 것으로 나타났습니다.



현지시간 14일 AFP통신에 따르면 국경없는의사회는 이날 성명에서 지난 11일까지 최근 1년 동안 콜레라로 2천470명이 숨진 것으로 집계됐고, 의심 사례는 9만9천700건에 달한다고 밝혔습니다.



국경없는 의사회 관계자는 “난민캠프에서 피란민들은 오염된 수원에서 물을 마실 수밖에 없어 많은 이들이 콜레라에 걸리고 있다”고 전했습니다.



콜레라는 설사와 종종 구토 증상을 동반하는 감염병으로 콜레라균에 오염된 물이나 음식으로 전파됩니다. 수액 처방 등 조기에 대처하면 치료할 수 있지만 제때 치료받지 않으면 탈수 등의 증세로 사망에 이를 수 있습니다.



세계보건기구에 따르면 이미 취약한 수단의 의료 시스템은 2년 넘은 내전으로 한계 상황에 다다랐습니다. 현지 의사협회는 수단 병원의 최대 90%가 전투로 강제로 문을 닫았고, 가동 중인 의료 시설도 정기적으로 폭격과 약탈을 당하고 있다고 설명했습니다.



1956년 독립 이후 잦은 내전과 정치 불안을 겪은 수단에서는 정부군과 반군 신속지원군 사이에 내전이 이어지고 있습니다.



양측의 분쟁으로 지금까지 수단 곳곳에서 2만명 이상 숨졌고 폭력 사태를 피해 집을 떠난 피란민도 천300만명이 넘는 등 세계 최대 규모의 난민과 인도주의적 위기가 발생했습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



