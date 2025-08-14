[여기는 안동] 안동시, 고향사랑기부제 누적 30억 원 달성 외

동영상 고정 취소

안동시 고향사랑기부금이 누적 30억 원을 돌파했습니다.



안동시는 최근 임하면 천전리 출신인 김양원 전 재대구안동향우회장이 6백만 원을 기부하면서, 누적 모금액 30억 원을 달성했다고 밝혔습니다.



안동시는 모금된 고향사랑기부금을 통해 안동 발전과 시민 복리 증진을 위한 다양한 사업을 추진할 계획입니다.



청송군, ‘8282 민원 처리 서비스’ 인기



청송군이 운영 중인 '8282 민원처리 서비스'가 갈수록 인기를 얻고 있습니다.



올 상반기 8282 미원처리 서비스 이용 건수는 3천460건으로 지난해 같은 기간보다 100건 늘었습니다.



이 서비스는 전기나 수도 고장 등 일상 속 불편 사항을 전화로 접수해 원스톱으로 해결해주는 것으로, 청송군은 산불 피해로 임시주택에 입주한 이재민들을 대상으로도 서비스를 확대 적용하고 있습니다.



제1회 의성 아시아컬링클럽선수권대회 개최



제1회 의성 아시아 컬링클럽 선수권대회가 내일(15일)부터 17일까지 사흘간 의성 컬링센터에 열립니다.



의성군과 대한컬링연맹이 공동 주최하는 이번 대회는 우리나라를 포함해 중국과 일본 등 아시아 8개국에서 32개 팀, 128명의 선수단이 참가해 기량을 겨룹니다.



의성군은 이번 대회를 계기로 아시아 컬링클럽 연맹을 창립해 지속적인 국제 교류를 이어갈 계획입니다.



예천박물관, 연간 누적 방문객 3만 명 돌파



예천박물관 방문객이 크게 늘었습니다.



예천박물관은 지난 2일 기준 연간 누적 방문객이 3만 명을 넘겨, 지난해 대비 176% 증가했다고 밝혔습니다.



현재 추세라면 올해 방문객은 5만 명 이상을 넘어설 것으로 전망됩니다.



박물관 측은 올해 전시와 체험 프로그램이 더욱 다양해져 방문객 증가세가 이어지고 있는 것으로 풀이했습니다.



