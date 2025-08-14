[여기는 포항] 경북 시청자미디어센터, 포항서 착공 외

동영상 고정 취소

경북시청자미디어센터와 오천읍 행정복지센터 복합청사 착공식이 오늘 포항 오천읍 부지에서 열렸습니다.



복합청사는 350억 원이 투입돼 내년 11월 완공되며, 종합민원실과 방송 제작 스튜디오 등을 갖춰 행정복지센터와 미디어센터 기능을 동시에 담당하게 됩니다.



시청자 미디어센터는 방송법에 따라 설치되는 광역 권역별 미디어 교육의 거점으로 지역민을 대상으로 미디어 교육과 시청자콘텐츠 제작 지원 등을 담당합니다.



애니메이션 ‘강치 아일랜드’, 11월 KBS 방영



경상북도와 경북문화재단 콘텐츠진흥원이 함께 제작한 애니메이션 '강치 아일랜드'가 오는 11월부터 KBS 2TV를 통해 방영됩니다.



이 애니메이션은 마법 학교에 다니는 강치 5마리가 독도와 바다를 지키는 수호 마법사로 성장하는 이야기를 담고 있습니다.



특히 독도의 지리적, 생태적 가치를 잘 전달할 수 있도록 독도새우와 사철나무, 괭이갈매기 등 실제 독도 생태의 주요 종을 캐릭터로 만들었습니다.



경주, 아마추어 e스포츠대회 전국 결선 유치



국내 최대 규모의 아마추어 e스포츠대회 전국 결선과 제4회 전국 장애인 e스포츠대회가 내년 8월 경주에서 열립니다.



경북도와 경주시는 지난해 LCK 대회 성공 개최 경험과 숙박, 교통 인프라 등이 높은 점수를 받아 대회 유치에 성공했다고 설명했습니다.



경북도는 이번 대회 유치를 통해 e스포츠 산업 저변 확대 계기로 삼겠다고 덧붙였습니다.



영덕군, 별파랑공원 홍보 동화책 발간



영덕군이 지역 관광 명소인 별파랑공원과 주변의 체험시설을 알리기 위해 어린이용 동화책 '별파랑공원의 아기도깨비'를 제작했습니다.



이 동화책은 아기 도깨비의 모험을 통해 가족의 소중함을 느낄 수 있는 내용으로 글씨체는 자체 개발한 영덕해파랑체가 사용됐습니다.



한편 영덕군은 동화 속 캐릭터들의 굿즈 제작에도 나설 계획입니다.



