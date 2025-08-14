[문예현장] “우리가 같은 별을 바라보았을 때”
광복 80주년을 맞아 대구 주요 독립운동사를 조명한 전시 '우리가 같은 별을 바라보았을 때'가 대구 수창청춘맨숀에서 열리고 있다.
'대구에서의 3·1운동'과 '대구감옥(형무소)'을 주제로 오늘을 살아가는 청년 예술가들이 그 역사적 사건을 자신만의 시각으로 새롭게 재해석한 작품들을 선보인다.
회화부터 설치, 영상 등 지금의 언어와 감각으로 풀어 낸 그 날의 감정과 순간을 만나본다.
광복 80주년을 맞아 대구 주요 독립운동사를 조명한 전시 '우리가 같은 별을 바라보았을 때'가 대구 수창청춘맨숀에서 열리고 있다.
