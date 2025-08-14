[문예현장] “우리가 같은 별을 바라보았을 때”

동영상 고정 취소

광복 80주년을 맞아 대구 주요 독립운동사를 조명한 전시 '우리가 같은 별을 바라보았을 때'가 대구 수창청춘맨숀에서 열리고 있다.



'대구에서의 3·1운동'과 '대구감옥(형무소)'을 주제로 오늘을 살아가는 청년 예술가들이 그 역사적 사건을 자신만의 시각으로 새롭게 재해석한 작품들을 선보인다.



회화부터 설치, 영상 등 지금의 언어와 감각으로 풀어 낸 그 날의 감정과 순간을 만나본다.



