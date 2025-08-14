삼성전자 D램 점유율 33% 8.8%p↓…스마트폰 19.9%로 상승

삼성전자의 D램 시장 점유율이 크게 떨어졌습니다. 반면 스마트폰 시장 점유율은 갤럭시S25 시리즈 판매 호조에 소폭 상승했습니다.



오늘(14일) 공시된 삼성전자 반기보고서에 따르면 올 상반기 삼성전자 D램 시장 점유율은 32.7%로 지난해(41.5%)보다 8.8%포인트 감소했습니다.



인공지능(AI) 반도체 핵심 제품인 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 경쟁사 하이닉스에 밀리며 부진한 성적을 낸 영향으로 분석됩니다.



스마트폰의 시장 점유율(테크인사이트 기준)은 19.9%로 지난해(18.3%)보다 늘었습니다.



TV 시장 점유율도 28.9%로 지난해(28.3%) 대비 소폭 올랐습니다.



지역별 매출(별도 기준 수출 매출)에서는 미주가 33조 4,759억 원으로 가장 많았습니다.



중국은 28조 7,918억 원으로 집계됐는데, 이는 지난해 상반기(32조 3,452억 원) 보다 약 11% 줄어든 수치입니다.



아시아·아프리카는 20조 8,064억 원, 유럽은 15조 8,623억 원이었습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



