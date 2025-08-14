정치

이 대통령, 필리핀 대통령과 통화…“인프라·조선 협력 확대”

입력 2025.08.14 (19:28) 수정 2025.08.14 (19:58)

이재명 대통령이 페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 필리핀 대통령과 취임 후 첫 통화를 했습니다.

강유정 대통령실 대변인은 오늘(14일) 서면 브리핑을 통해 “마르코스 대통령은 이 대통령의 취임을 축하하고, 이 대통령과 함께 양국 전략적 동반자 관계 발전을 위해 긴밀히 협력해 나가기를 기대한다고 했다”고 말했습니다.

이어 “이 대통령은 한국전쟁에 아시아 국가 중 최초 및 최대 규모로 참전한 오랜 우방국인 필리핀과의 관계를 소중하게 생각한다고 하고, 양국이 안보, 경제, 인적 교류 등 제반 분야에서 협력을 발전시켜 오고 있는 것을 높이 평가했다”고 전했습니다.

강 대변인은 “양 정상은 우리나라가 필리핀 내 최대 투자국 및 최대 방문국이 되었음에 주목하면서 양국 간 교류 협력이 활발하게 이루어지고 있는 추세를 계속 이어가자고 했다”고 밝혔습니다.

그러면서 “자유무역협정(FTA)을 기반으로 한 교역‧투자 확대는 물론, 해상교량·철도와 같은 필리핀 인프라 사업 및 조선 산업에의 우리 기업 참여 등 양국 간 호혜적 실질 협력 확대에 대해서도 논의했다”고 덧붙였습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
이희연
이희연 기자

