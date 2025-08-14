[여기는 진주] 하동군, ‘수해 농가’ 35억 원 무이자 특별융자 외

동영상 고정 취소

하동군이 집중호우 피해 농가에 35억 원 규모의 무이자 특별융자를 지원합니다.



특별융자는 3년 거치, 3년 균등 상환으로 하동군과 금융기관이 이자를 각각 지원하며, 지원 대상은 시설하우스 신축과 딸기 등에 많이 사용하는 고설재배 시설 설치에 한정됩니다.



거창군, 초등생 ‘스마트 안심 셔틀버스’ 운영



거창군이 지역 초등학생을 위한 '스마트 안심 셔틀버스'를 운영합니다.



거창 '스마트 안심 셔틀버스'는 전용 차량 4대가 거창읍 승하차 지점 20곳을 돌며 초등학생의 등하교를 지원하며, 거창 교육발전 특구 사업으로 추진됐습니다.



​이주·정착 지원…‘남해살이 이음터’ 시범 운영



남해군이 지역 이주와 정착을 통합 지원하는 '남해살이 이음터'를 오는 18일부터 시범 운영합니다.



'남해살이 이음터'는 전담 안내요원 2명이 방문객의 연령과 이주 단계, 관심 분야 등을 파악해 이주와 정착을 통합 지원하며, 남해읍 창생플랫폼에 마련됐습니다.



사천해경, 수상레저기구 무상 점검…“안전사고 예방”



사천해양경찰서가 이달 말부터 10월 초까지 동력 수상레저기구를 무상 점검합니다.



점검 대상은 사천시와 남해군, 하동군 등의 모터보트와 수상 오토바이로, 정비 소홀로 인한 안전사고를 예방하기 위해 마련됐습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!