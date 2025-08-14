뉴스7(창원)

[여기는 진주] 하동군, ‘수해 농가’ 35억 원 무이자 특별융자 외

입력 2025.08.14 (19:30) 수정 2025.08.14 (19:41)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

하승철 하동군수 ‘공약 성적표’

하승철 하동군수 ‘공약 성적표’
광복 80주년, 평범한 독립운동가들의 이름을 기억하다

광복 80주년, 평범한 독립운동가들의 이름을 기억하다

다음
하동군이 집중호우 피해 농가에 35억 원 규모의 무이자 특별융자를 지원합니다.

특별융자는 3년 거치, 3년 균등 상환으로 하동군과 금융기관이 이자를 각각 지원하며, 지원 대상은 시설하우스 신축과 딸기 등에 많이 사용하는 고설재배 시설 설치에 한정됩니다.

거창군, 초등생 ‘스마트 안심 셔틀버스’ 운영

거창군이 지역 초등학생을 위한 '스마트 안심 셔틀버스'를 운영합니다.

거창 '스마트 안심 셔틀버스'는 전용 차량 4대가 거창읍 승하차 지점 20곳을 돌며 초등학생의 등하교를 지원하며, 거창 교육발전 특구 사업으로 추진됐습니다.

​이주·정착 지원…‘남해살이 이음터’ 시범 운영

남해군이 지역 이주와 정착을 통합 지원하는 '남해살이 이음터'를 오는 18일부터 시범 운영합니다.

'남해살이 이음터'는 전담 안내요원 2명이 방문객의 연령과 이주 단계, 관심 분야 등을 파악해 이주와 정착을 통합 지원하며, 남해읍 창생플랫폼에 마련됐습니다.

사천해경, 수상레저기구 무상 점검…“안전사고 예방”

사천해양경찰서가 이달 말부터 10월 초까지 동력 수상레저기구를 무상 점검합니다.

점검 대상은 사천시와 남해군, 하동군 등의 모터보트와 수상 오토바이로, 정비 소홀로 인한 안전사고를 예방하기 위해 마련됐습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [여기는 진주] 하동군, ‘수해 농가’ 35억 원 무이자 특별융자 외
    • 입력 2025-08-14 19:30:14
    • 수정2025-08-14 19:41:21
    뉴스7(창원)
하동군이 집중호우 피해 농가에 35억 원 규모의 무이자 특별융자를 지원합니다.

특별융자는 3년 거치, 3년 균등 상환으로 하동군과 금융기관이 이자를 각각 지원하며, 지원 대상은 시설하우스 신축과 딸기 등에 많이 사용하는 고설재배 시설 설치에 한정됩니다.

거창군, 초등생 ‘스마트 안심 셔틀버스’ 운영

거창군이 지역 초등학생을 위한 '스마트 안심 셔틀버스'를 운영합니다.

거창 '스마트 안심 셔틀버스'는 전용 차량 4대가 거창읍 승하차 지점 20곳을 돌며 초등학생의 등하교를 지원하며, 거창 교육발전 특구 사업으로 추진됐습니다.

​이주·정착 지원…‘남해살이 이음터’ 시범 운영

남해군이 지역 이주와 정착을 통합 지원하는 '남해살이 이음터'를 오는 18일부터 시범 운영합니다.

'남해살이 이음터'는 전담 안내요원 2명이 방문객의 연령과 이주 단계, 관심 분야 등을 파악해 이주와 정착을 통합 지원하며, 남해읍 창생플랫폼에 마련됐습니다.

사천해경, 수상레저기구 무상 점검…“안전사고 예방”

사천해양경찰서가 이달 말부터 10월 초까지 동력 수상레저기구를 무상 점검합니다.

점검 대상은 사천시와 남해군, 하동군 등의 모터보트와 수상 오토바이로, 정비 소홀로 인한 안전사고를 예방하기 위해 마련됐습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

창원-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환

경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환
김건희 “남편하고 다시 살 수 있을까?” 특검조사 중 한 말

김건희 “남편하고 다시 살 수 있을까?” 특검조사 중 한 말
해직 교사 출신 첫 교육수장 …‘서울대 10개 만들기’ 어떻게?

해직 교사 출신 첫 교육수장 …‘서울대 10개 만들기’ 어떻게?
“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 안전지도 공개

“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 안전지도 공개
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.