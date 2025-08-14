뉴스7(제주)

[대담] 대한민국의 역사를 연극으로…배우 김민재·최유라 부부를 만나다

입력 2025.08.14 (19:31) 수정 2025.08.14 (19:45)

[앵커]

앞서 보신 것처럼 제주지역 독립유공자 가운데 유일한 생존자인 강태선 애국지사의 이야기를 다룬 연극이 어제 첫선을 보였습니다.

독립운동의 의미를 되새기는 이번 연극은 배우 김민재·최유라 부부가 함께 기획했는데요.

두 분 스튜디오로 모셔서 자세한 이야기 들어보겠습니다.

어서 오세요.

시청자분들께, 먼저 소개 부탁드립니다.

[앵커]

이번 연극은 광복 80주년과 강태선 애국지사의 삶을 다룬 작품이죠.

두 분이 직접 기획하게 된 계기가 궁금한데요?

[앵커]

두 분 모두 배우지만, 이번에는 기획과 총괄까지 맡으셨는데요.

배우로 작업할 때와는 소회가 남다를 것 같은데요?

[앵커]

작품 속에서 강태선 지사의 실제 경험과 감정을 어떻게 담아냈는지 궁금한데요.

사전에 강태선 지사와 소통하는 과정에서 인상 깊었던 순간이 있었나요?

[앵커]

어느덧 제주살이 10년차에 접어들었습니다.

도민들의 예술 활동을 돕기 위해 예술협동조합 'C.R.A'(크라)를 설립해 운영하고 계시죠.

간단히 소개해주신다면?

[앵커]

네, 두분 앞으로도 왕성한 활동 기대하고요.

오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.

출연 고맙습니다.

