김진태, 춘천 집중호우 위험 현장 점검
입력 2025.08.14 (19:33) 수정 2025.08.14 (20:08)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
김진태 강원도지사가 오늘(14일) 춘천에서 집중호우 위험 현장을 점검했습니다.
김 지사는 먼저, 의암댐 주변에서 한국수력원자력 의암댐발전소장으로부터 집중 호우 대응 현황을 공유 받았습니다.
이어, 산사태 위험지역으로 지정된 춘천 신동면을 방문해 산사태와 낙석 방지 실태, 배수로 관리 상태를 살폈습니다.
김 지사는 먼저, 의암댐 주변에서 한국수력원자력 의암댐발전소장으로부터 집중 호우 대응 현황을 공유 받았습니다.
이어, 산사태 위험지역으로 지정된 춘천 신동면을 방문해 산사태와 낙석 방지 실태, 배수로 관리 상태를 살폈습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 김진태, 춘천 집중호우 위험 현장 점검
-
- 입력 2025-08-14 19:33:28
- 수정2025-08-14 20:08:25
김진태 강원도지사가 오늘(14일) 춘천에서 집중호우 위험 현장을 점검했습니다.
김 지사는 먼저, 의암댐 주변에서 한국수력원자력 의암댐발전소장으로부터 집중 호우 대응 현황을 공유 받았습니다.
이어, 산사태 위험지역으로 지정된 춘천 신동면을 방문해 산사태와 낙석 방지 실태, 배수로 관리 상태를 살폈습니다.
김 지사는 먼저, 의암댐 주변에서 한국수력원자력 의암댐발전소장으로부터 집중 호우 대응 현황을 공유 받았습니다.
이어, 산사태 위험지역으로 지정된 춘천 신동면을 방문해 산사태와 낙석 방지 실태, 배수로 관리 상태를 살폈습니다.
-
-
이청초 기자 chocho@kbs.co.kr이청초 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.