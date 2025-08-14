김진태, 춘천 집중호우 위험 현장 점검

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

김진태 강원도지사가 오늘(14일) 춘천에서 집중호우 위험 현장을 점검했습니다.



김 지사는 먼저, 의암댐 주변에서 한국수력원자력 의암댐발전소장으로부터 집중 호우 대응 현황을 공유 받았습니다.



이어, 산사태 위험지역으로 지정된 춘천 신동면을 방문해 산사태와 낙석 방지 실태, 배수로 관리 상태를 살폈습니다.



