육동한 “강원FC 대신 춘천시민FC 지원”

육동한 춘천시장은 오늘(14일) 시청에서 "기존 강원FC에 지원하던 예산을 춘천시민FC에 적극 투자할 계획"이라고 밝혔습니다.



육 시장은 또, 사회적협동조합 형태로 운영되는 춘천시민FC를 법인으로 만들기 위해 관련 절차를 진행하고 있다고 설명했습니다.



또, 우수 선수를 영입하고 시민 후원 운동도 진행하겠다고 덧붙였습니다.



이와 함께, 생활 축구 인구 확대를 위해 정규 리그전 도입 등 다른 지원책도 마련하겠다고 강조했습니다.



