홍천, 상수원보호구역 불법행위 특별단속
입력 2025.08.14 (19:34) 수정 2025.08.14 (20:08)
홍천군은 이달(8월) 17일까지 상수원보호구역에서 발생하는 불법 행위에 대해 특별단속을 벌입니다.
점검 지역은 태학과 성산 등 보호구역 두 곳입니다.
단속 대상은 수영이나 낚시, 취사, 어패류 채집 등입니다.
또, 무허가 건축물 건설과 영업 행위, 폐기물 적치도 단속합니다.
상수원보호구역에서 불법행위를 하다 적발되면, 최대 2년 이하의 징역에 처해질 수 있습니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.