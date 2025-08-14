[여기는 원주] 강원한의사회, 평창 미탄 무료 진료 봉사 외

동영상 고정 취소

강원도한의사회는 오늘(14일) 평창군 미탄면 평창아라리전수관에서 '2025 희망, 사랑나눔 한의의료 봉사활동'을 시작했습니다.



이들은 진료와 약과 침술 처방을 통해 무료 의료 봉사 활동을 벌였습니다.



진료 봉사는 주민 대기 시간을 고려해 오전과 오후로 나눠 진행됐습니다.



이번 활동은 2박 3일 동안 진행됩니다.



강원혁신도시센터, 기업 경쟁력 강화 교육생 모집



강원혁신도시발전지원센터가 '혁신 입주기업 성장지원 교육'에 참여할 교육생을 이달(8월) 28일까지 모집합니다.



모집 대상은 혁신도시 입주기업 20여 곳의 직원으로, 교육 인원은 최대 30명입니다.



이번 교육은 기업 경영 역량 강화와 해외 진출 전략 등 3가지 분야로 나눠 운영됩니다.



교육은 다음 달(9월) 10일부터 사흘 동안 무료로 실시됩니다.



횡성 ‘둔내고랭지토마토축제’ 개막



횡성군은 오늘(14일), 둔내종합체육공원에서 '제14회 둔내고랭지토마토축제'를 시작했습니다.



이번 축제의 주제는 '와~ 놀자! 둔내고랭지토마토랑!'입니다.



주요 행사론 토마토 풀장에서 금반지찾기, 전통주 빚기 체험 등 다양한 행사가 마련됐습니다.



이 행사는 사흘 동안 이어집니다.



동강국제사진제, ‘행복한 가족사진’ 참가자 모집



영월군과 영월문화관광재단은 제23회 동강국제사진제 참여형 행사의 하나로, '행복한 가족사진' 촬영 참가자를 모집합니다.



모집 기간은 다음 달(9월) 3일까집니다.



모집 규모는 선착순 60가족입니다.



가족 사진 촬영은 영월 소재 사진관 5곳이 참여해 다음 달 6일과 7일 동강사진박물관에 마련된 스튜디오 등에서 무료로 진행합니다.



동강사진제는 다음 달 28일까지 이어집니다.



