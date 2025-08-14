뉴스7(춘천)

[여기는 강릉] 가뭄 지속 강릉에 생수 지원 잇따라 외

입력 2025.08.14 (19:37) 수정 2025.08.14 (20:12)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[여기는 원주] 강원한의사회, 평창 미탄 무료 진료 봉사 외

[여기는 원주] 강원한의사회, 평창 미탄 무료 진료 봉사 외
[일타시사] 쟁점 법안과 특별 사면 등 여야 갈등 ‘격화’

[일타시사] 쟁점 법안과 특별 사면 등 여야 갈등 ‘격화’

다음
가뭄 피해를 겪고 있는 강릉시에 생수 지원이 잇따르고 있습니다.

속초시는 오늘(14일) 강릉시를 방문해 시청 직원과 글로벌심층수 기업이 마련한 500ml 생수 3만 병을 전달했습니다.

앞서 한국수자원공사도 지난달(7월) 아리수 3만 병을 강릉시에 지원했습니다.

강릉시는 물 공급 상황에 따라 고지대와 비상 급수 지역, 취약계층 등에 생수를 먼저 배급할 계획입니다.

삼척, 해수욕장 안전요원 연장 배치

삼척시는 해수욕장 폐장 후 안전사고 예방을 위해 일부 해수욕장에 안전요원을 연장 배치합니다.

배치 장소는 삼척과 맹방해수욕장 등 2곳입니다.

이곳엔 이달(8월) 24일까지 안전요원이 배치됩니다.

또, 해수욕장 주요 진입로와 해변 곳곳에 폐장 안내 현수막을 내걸어, 해수욕장 폐장 사실을 알릴 계획입니다.

속초시장기 전국 리틀야구대회 17일 개막

제14회 속초시장기 전국 리틀야구대회가 오는 17일부터 27일까지 11일간 속초종합경기장 야구장 등에서 열립니다.

이번 대회에는 전국 초등학교와 중학교 108개 팀에서 선수와 임원 3천여 명이 참가합니다.

대회 개회식은 오는 17일 오후 5시 30분 속초종합경기장 야구장에서 진행됩니다.

동해 무릉제 간이 점포 운영 업체 모집

동해문화관광재단은 다음 달(9월)에 열리는 동해 무릉제에 간이 점포를 운영할 업체를 모집합니다.

모집 분야는 웰빙 체험과 청소년 체험, 일반 공예 체험, 기관·단체·기업의 홍보 체험 등이며, 운영 희망 업체는 오는 18일부터 21일까지 동해문화관광재단을 방문해 신청하면 됩니다.

한편, 제38회 동해 무릉제는 다음 달(9월) 18일부터 21일까지 나흘간 동해 웰빙레포츠타운 일원에서 열립니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [여기는 강릉] 가뭄 지속 강릉에 생수 지원 잇따라 외
    • 입력 2025-08-14 19:37:54
    • 수정2025-08-14 20:12:29
    뉴스7(춘천)
가뭄 피해를 겪고 있는 강릉시에 생수 지원이 잇따르고 있습니다.

속초시는 오늘(14일) 강릉시를 방문해 시청 직원과 글로벌심층수 기업이 마련한 500ml 생수 3만 병을 전달했습니다.

앞서 한국수자원공사도 지난달(7월) 아리수 3만 병을 강릉시에 지원했습니다.

강릉시는 물 공급 상황에 따라 고지대와 비상 급수 지역, 취약계층 등에 생수를 먼저 배급할 계획입니다.

삼척, 해수욕장 안전요원 연장 배치

삼척시는 해수욕장 폐장 후 안전사고 예방을 위해 일부 해수욕장에 안전요원을 연장 배치합니다.

배치 장소는 삼척과 맹방해수욕장 등 2곳입니다.

이곳엔 이달(8월) 24일까지 안전요원이 배치됩니다.

또, 해수욕장 주요 진입로와 해변 곳곳에 폐장 안내 현수막을 내걸어, 해수욕장 폐장 사실을 알릴 계획입니다.

속초시장기 전국 리틀야구대회 17일 개막

제14회 속초시장기 전국 리틀야구대회가 오는 17일부터 27일까지 11일간 속초종합경기장 야구장 등에서 열립니다.

이번 대회에는 전국 초등학교와 중학교 108개 팀에서 선수와 임원 3천여 명이 참가합니다.

대회 개회식은 오는 17일 오후 5시 30분 속초종합경기장 야구장에서 진행됩니다.

동해 무릉제 간이 점포 운영 업체 모집

동해문화관광재단은 다음 달(9월)에 열리는 동해 무릉제에 간이 점포를 운영할 업체를 모집합니다.

모집 분야는 웰빙 체험과 청소년 체험, 일반 공예 체험, 기관·단체·기업의 홍보 체험 등이며, 운영 희망 업체는 오는 18일부터 21일까지 동해문화관광재단을 방문해 신청하면 됩니다.

한편, 제38회 동해 무릉제는 다음 달(9월) 18일부터 21일까지 나흘간 동해 웰빙레포츠타운 일원에서 열립니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

춘천-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환

경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환
김건희 “남편하고 다시 살 수 있을까?” 특검조사 중 한 말

김건희 “남편하고 다시 살 수 있을까?” 특검조사 중 한 말
해직 교사 출신 첫 교육수장 …‘서울대 10개 만들기’ 어떻게?

해직 교사 출신 첫 교육수장 …‘서울대 10개 만들기’ 어떻게?
“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 안전지도 공개

“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 안전지도 공개
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.