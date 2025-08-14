[여기는 강릉] 가뭄 지속 강릉에 생수 지원 잇따라 외

동영상 고정 취소

가뭄 피해를 겪고 있는 강릉시에 생수 지원이 잇따르고 있습니다.



속초시는 오늘(14일) 강릉시를 방문해 시청 직원과 글로벌심층수 기업이 마련한 500ml 생수 3만 병을 전달했습니다.



앞서 한국수자원공사도 지난달(7월) 아리수 3만 병을 강릉시에 지원했습니다.



강릉시는 물 공급 상황에 따라 고지대와 비상 급수 지역, 취약계층 등에 생수를 먼저 배급할 계획입니다.



삼척, 해수욕장 안전요원 연장 배치



삼척시는 해수욕장 폐장 후 안전사고 예방을 위해 일부 해수욕장에 안전요원을 연장 배치합니다.



배치 장소는 삼척과 맹방해수욕장 등 2곳입니다.



이곳엔 이달(8월) 24일까지 안전요원이 배치됩니다.



또, 해수욕장 주요 진입로와 해변 곳곳에 폐장 안내 현수막을 내걸어, 해수욕장 폐장 사실을 알릴 계획입니다.



속초시장기 전국 리틀야구대회 17일 개막



제14회 속초시장기 전국 리틀야구대회가 오는 17일부터 27일까지 11일간 속초종합경기장 야구장 등에서 열립니다.



이번 대회에는 전국 초등학교와 중학교 108개 팀에서 선수와 임원 3천여 명이 참가합니다.



대회 개회식은 오는 17일 오후 5시 30분 속초종합경기장 야구장에서 진행됩니다.



동해 무릉제 간이 점포 운영 업체 모집



동해문화관광재단은 다음 달(9월)에 열리는 동해 무릉제에 간이 점포를 운영할 업체를 모집합니다.



모집 분야는 웰빙 체험과 청소년 체험, 일반 공예 체험, 기관·단체·기업의 홍보 체험 등이며, 운영 희망 업체는 오는 18일부터 21일까지 동해문화관광재단을 방문해 신청하면 됩니다.



한편, 제38회 동해 무릉제는 다음 달(9월) 18일부터 21일까지 나흘간 동해 웰빙레포츠타운 일원에서 열립니다.



