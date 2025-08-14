[퇴근길 날씨] 폭우 대신 폭염…내일 오후까지 중부 비

동영상 고정 취소

폭우가 좀 잠잠해지자 다시 폭염이 찾아왔습니다.



전남과 영남, 제주에 폭염 경보가 발효 중입니다.



현재, 비는 소강상태에 들었지만 내일 오후까지 중부지방은 5에서 40mm가 예상됩니다.



비가 그친 뒤 광복절인 내일, 하늘은 점차 맑아집니다.



내일 아침에 남부지방은 안개가 짙겠고 영남 지역은 오후 한때 소나기가 내릴 수 있습니다.



내일 아침 서울과 전주 25도로 오늘과 비슷하겠습니다.



한낮에 서울 32도, 대구 34도가 되겠고 습도도 높아 전국적으로 무덥겠습니다.



바다의 물결은 비교적 잔잔하게 일겠지만 당분간 남해안과 제주 해안은 높은 너울이 밀려오겠습니다.



비가 그친 뒤 점차 무더워지겠습니다.



다음 주 수요일에는 중부지방에 비가 내리겠습니다.



날씨 전해드렸습니다.



김규리 기상캐스터/그래픽:남현서



