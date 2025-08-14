뉴스 7

[퇴근길 날씨] 폭우 대신 폭염…내일 오후까지 중부 비

입력 2025.08.14 (19:40) 수정 2025.08.14 (19:50)

폭우가 좀 잠잠해지자 다시 폭염이 찾아왔습니다.

전남과 영남, 제주에 폭염 경보가 발효 중입니다.

현재, 비는 소강상태에 들었지만 내일 오후까지 중부지방은 5에서 40mm가 예상됩니다.

비가 그친 뒤 광복절인 내일, 하늘은 점차 맑아집니다.

내일 아침에 남부지방은 안개가 짙겠고 영남 지역은 오후 한때 소나기가 내릴 수 있습니다.

내일 아침 서울과 전주 25도로 오늘과 비슷하겠습니다.

한낮에 서울 32도, 대구 34도가 되겠고 습도도 높아 전국적으로 무덥겠습니다.

바다의 물결은 비교적 잔잔하게 일겠지만 당분간 남해안과 제주 해안은 높은 너울이 밀려오겠습니다.

비가 그친 뒤 점차 무더워지겠습니다.

다음 주 수요일에는 중부지방에 비가 내리겠습니다.

날씨 전해드렸습니다.

김규리 기상캐스터/그래픽:남현서

김규리
김규리 기상캐스터

수신료 수신료

KBS / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

