뉴스7(대전)

[뉴스 더하기] “폭염은 끝나지 않았다”…대전, 얼마나 더워졌나?

입력 2025.08.14 (19:43) 수정 2025.08.14 (20:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

경기 안 보이는데 특별석…“고지도·환불도 없어”

경기 안 보이는데 특별석…“고지도·환불도 없어”
[날씨] 내일 광복절, 대전·세종·충남 오후까지 한때 비…당분간 무더위

[날씨] 내일 광복절, 대전·세종·충남 오후까지 한때 비…당분간 무더위

다음
뉴스에 깊이를 더하는 뉴스더하기입니다.

연중 더위가 가장 심하다는 8월 중순인데요,

최근 비가 오락가락하면서 폭염이 다소 주춤한 모양새입니다.

하지만 지난달만 놓고 보면 올해 폭염은 그야말로 역대급입니다.

우리나라에서 폭염이 심했던 해는 1994년과 2018년, 그리고 지난해를 꼽을 수 있습니다.

이 가운데 특히 지난해는 여름철 평균 기온과 열대야 일수 등 여러 지표에서 최악을 기록했습니다.

기상청 자료를 보면 지난해 6월에서 8월 평균기온은 25.6도로, 1973년 이후 가장 높았습니다.

열대야 일수는 20.2일, 평균 최저기온은 21.7도로 역시 모두 1위였습니다.

그런데 올해 7월도 폭염의 기세가 만만치 않았습니다.

지난달 전국 평균기온은 27.1도로, 1994년 27.7도에 이어 역대 두 번째였고, 지난달 상순만 보면 28.2도로 역대 1위였습니다.

서울의 경우 지난달 열대야 일수는 23일로, 서울에서 기상 관측이 처음 이뤄진 1908년 이후 117년 만에 7월 열대야 일수 최다 기록을 세우기도 했습니다.

다행히 최근 1주일 동안 폭염의 기세가 누그러졌지만, 주 후반부터는 다시 무더위가 시작될 전망입니다.

[우진규/기상청 통보관 : "1개월 전망을 기준으로 남은 8월에도 평년에 비해서 기온이 높을 확률을 70%로 보고 있기 때문에 8월 후반부에도 지속적으로 더위가 나타날 가능성이 높습니다."]

이쯤 되면, '예전에도 이렇게 더웠나' 하는 궁금증이 생기실 텐데요,

과거 대전의 기상 기록을 살펴보니, 해가 갈수록 폭염 일수와 열대야 일수가 증가하는 경향을 보였습니다.

대전의 폭염 일수는 1970년대 한 해 평균 8.4일에서, 1980년대 10.3일, 2010년대 15.9일로 증가했습니다.

열대야 일수도 1970년대 한 해 평균 4.1일에서 1990년대 10.2일, 2010년대 17.3일로 늘었습니다.

실제로 우리나라의 연 평균 기온은 10년간 0.3도씩, 지난 30년간 약 1도 상승했습니다.

[이현호/공주대학교 대기과학과 교수 : "이러한 기온 상승은 적어도 21세기 동안은 내내 지속될 것으로 보이고 있는데, 생태계가 적응하는 속도보다 훨씬 더 빠르게 일어나고 있다는 것이 큰 특징입니다. 그래서 인류와 생태계에 큰 악영향을 끼칠 것으로…."]

다만 모든 지역에서 동일한 수준으로 기온이 오르는 건 아닙니다.

대전세종연구원이 1997년 이후 대전의 기온 상승 변화를 분석했더니, 산업단지 인근 목상동과 전민동은 상승 폭이 컸지만, 산림이나 농업지역인 기성동과 진잠동 지역은 상승 폭이 미미했습니다.

콘크리트 건물이 밀집한 도심보다 나무가 많은 지역에서 기온 상승이 덜했다는 의미입니다.

[서홍덕/산림청 국립산림과학원 연구사 : "나무와 숲은 수관 층이 그늘을 만들어주는 '그늘 효과', 그리고 잎에서 수증기를 뿜어내는 '증산 효과', 이런 두 가지 큰 효과로 인해서 기온 저감 효과를 나타내는 것으로 입증돼 있습니다."]

폭염은 지구 온난화의 영향으로 갈수록 강도를 더해가고 있습니다.

머지않아 더 큰 재앙이 될 수 있다는 경각심을 갖고 온실가스 감축과 도시 녹지 확대 등 실질적인 대책 마련에 보다 적극적으로 나서야 할 때입니다.

지금까지 뉴스더하기였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스 더하기] “폭염은 끝나지 않았다”…대전, 얼마나 더워졌나?
    • 입력 2025-08-14 19:43:35
    • 수정2025-08-14 20:25:20
    뉴스7(대전)
뉴스에 깊이를 더하는 뉴스더하기입니다.

연중 더위가 가장 심하다는 8월 중순인데요,

최근 비가 오락가락하면서 폭염이 다소 주춤한 모양새입니다.

하지만 지난달만 놓고 보면 올해 폭염은 그야말로 역대급입니다.

우리나라에서 폭염이 심했던 해는 1994년과 2018년, 그리고 지난해를 꼽을 수 있습니다.

이 가운데 특히 지난해는 여름철 평균 기온과 열대야 일수 등 여러 지표에서 최악을 기록했습니다.

기상청 자료를 보면 지난해 6월에서 8월 평균기온은 25.6도로, 1973년 이후 가장 높았습니다.

열대야 일수는 20.2일, 평균 최저기온은 21.7도로 역시 모두 1위였습니다.

그런데 올해 7월도 폭염의 기세가 만만치 않았습니다.

지난달 전국 평균기온은 27.1도로, 1994년 27.7도에 이어 역대 두 번째였고, 지난달 상순만 보면 28.2도로 역대 1위였습니다.

서울의 경우 지난달 열대야 일수는 23일로, 서울에서 기상 관측이 처음 이뤄진 1908년 이후 117년 만에 7월 열대야 일수 최다 기록을 세우기도 했습니다.

다행히 최근 1주일 동안 폭염의 기세가 누그러졌지만, 주 후반부터는 다시 무더위가 시작될 전망입니다.

[우진규/기상청 통보관 : "1개월 전망을 기준으로 남은 8월에도 평년에 비해서 기온이 높을 확률을 70%로 보고 있기 때문에 8월 후반부에도 지속적으로 더위가 나타날 가능성이 높습니다."]

이쯤 되면, '예전에도 이렇게 더웠나' 하는 궁금증이 생기실 텐데요,

과거 대전의 기상 기록을 살펴보니, 해가 갈수록 폭염 일수와 열대야 일수가 증가하는 경향을 보였습니다.

대전의 폭염 일수는 1970년대 한 해 평균 8.4일에서, 1980년대 10.3일, 2010년대 15.9일로 증가했습니다.

열대야 일수도 1970년대 한 해 평균 4.1일에서 1990년대 10.2일, 2010년대 17.3일로 늘었습니다.

실제로 우리나라의 연 평균 기온은 10년간 0.3도씩, 지난 30년간 약 1도 상승했습니다.

[이현호/공주대학교 대기과학과 교수 : "이러한 기온 상승은 적어도 21세기 동안은 내내 지속될 것으로 보이고 있는데, 생태계가 적응하는 속도보다 훨씬 더 빠르게 일어나고 있다는 것이 큰 특징입니다. 그래서 인류와 생태계에 큰 악영향을 끼칠 것으로…."]

다만 모든 지역에서 동일한 수준으로 기온이 오르는 건 아닙니다.

대전세종연구원이 1997년 이후 대전의 기온 상승 변화를 분석했더니, 산업단지 인근 목상동과 전민동은 상승 폭이 컸지만, 산림이나 농업지역인 기성동과 진잠동 지역은 상승 폭이 미미했습니다.

콘크리트 건물이 밀집한 도심보다 나무가 많은 지역에서 기온 상승이 덜했다는 의미입니다.

[서홍덕/산림청 국립산림과학원 연구사 : "나무와 숲은 수관 층이 그늘을 만들어주는 '그늘 효과', 그리고 잎에서 수증기를 뿜어내는 '증산 효과', 이런 두 가지 큰 효과로 인해서 기온 저감 효과를 나타내는 것으로 입증돼 있습니다."]

폭염은 지구 온난화의 영향으로 갈수록 강도를 더해가고 있습니다.

머지않아 더 큰 재앙이 될 수 있다는 경각심을 갖고 온실가스 감축과 도시 녹지 확대 등 실질적인 대책 마련에 보다 적극적으로 나서야 할 때입니다.

지금까지 뉴스더하기였습니다.
황정환
황정환 기자

이 기사가 좋으셨다면

대전-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’
[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽

[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.