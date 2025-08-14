[간추린 경남] 양산도서관 ‘김복동 평화도서관’ 선포…현판 제막 외

동영상 고정 취소

광복 80주년과 일본군 위안부 피해자 기림의 날을 맞아, 경상남도교육청이 오늘(14일) 양산도서관에서 '김복동 평화도서관' 현판 제막식을 열었습니다.



고 김복동 할머니는 양산 출신의 일본군 위안부 피해자로, 피해 사실을 국제 사회에 증언하며 평화와 인권의 가치를 알렸습니다.



국립창원대, ‘하와이 독립운동가’ 65인 서훈 신청



국립창원대학교가 광복 80주년을 맞아 미국 하와이에서 조국 독립에 헌신했지만 공적을 인정받지 못한 독립운동가 65인의 서훈을 국가보훈부에 신청했습니다.



창원대는 묘비 조사 기록과 입증 자료를 토대로 공적이 뚜렷한 독립운동가를 서훈 신청 대상자로 선정했습니다.



경상남도 등 18개 기관, ‘그린바이오 산업 협약’



경상남도와 진주, 남해, 하동, 산청, 함양 등 자치단체와 산하 기관, 연구·실증 기관 등 18개 기관이 오늘(14일) 경상국립대에서 '그린바이오 산업 육성지구' 업무 협약을 맺었습니다.



경상남도는 이번 협약을 토대로 연구개발과 기업 지원을 통해 그린바이오 산업 육성지구 정부 공모사업에 나설 계획입니다.



경상남도, 국회 찾아 “양천 등 국가하천 승격” 건의



경상남도가 국회를 찾아 지난달 집중호우로 피해가 발생한 양천과 덕천강, 조만강 등 18개 지방하천에 대한 국가하천 승격을 건의했습니다.



경상남도는 지방 재정 부담 등의 한계로 지방하천 정비율이 47%에 머무르고 있다며, 집중호우 피해 예방과 빠른 복구를 위해 국가하천 승격이 필요하다고 강조했습니다.



창원 봉암교 일부 교각 균열…“긴급 보수 추진”



하루 6만 대가 통행하는 창원 봉암교에 균열이 확인돼 긴급 보수가 추진됩니다.



창원시 마산회원구는 지난 5월, 마산회원구와 성산구를 잇는 봉암교 정밀안전점검 결과 교각 한 곳에서 다수의 균열이 발견됐습니다.



이에 따라 균열이 발생한 교각 옆에 철근 구조물을 설치하고, 상판 하중을 분산하도록 우선 조치했습니다.



창원서 트레일러와 부딪힌 전기자전거 운전자 숨져



어제(13일) 오후 5시쯤 창원시 두동 한 삼거리에서 트레일러와 전기자전거가 부딪혀, 자전거 운전자 60대 A씨가 숨졌습니다.



경찰은 신호가 없는 삼거리에서 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



