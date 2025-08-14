[뉴스7 경남 클로징]

동영상 고정 취소

'꼭 일본 정부의 사과를 받겠다' 인권운동가이자 일본군 위안부 피해자 고 김복동 할머니가 눈을 감기 전 마지막으로 한 말입니다.



하지만 그 바람은 지켜지지 않았습니다.



현재 정부에 등록된 일본군 위안부 피해자 가운데 생존자는 단 6명.



산 증인들의 시간은 속절없이 흐르고 있습니다.



7시 뉴스 마칩니다.



고맙습니다.



