[뉴스7 경남 클로징]
입력 2025.08.14 (19:47) 수정 2025.08.14 (20:09)
'꼭 일본 정부의 사과를 받겠다' 인권운동가이자 일본군 위안부 피해자 고 김복동 할머니가 눈을 감기 전 마지막으로 한 말입니다.
하지만 그 바람은 지켜지지 않았습니다.
현재 정부에 등록된 일본군 위안부 피해자 가운데 생존자는 단 6명.
산 증인들의 시간은 속절없이 흐르고 있습니다.
7시 뉴스 마칩니다.
고맙습니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.