[대경튜브] 기후위기식단 뮤직비디오 함께 제작 외

[앵커]



지역에서 제작한 영상을 만나보는 대경튜브 시간입니다.



기후위기 속 일회용품 사용과 잔반발생을 줄이자는 내용의 뮤직비디오를 제작한 대구 달서구청의 영상과 영화 리틀포레스트 촬영지에서 자두에이드를 만드는 군위군 SNS 서포터즈의 영상, 그리고 여름철 나들이 가기 좋은 구미의 연꽃 명소, 함께 보시겠습니다.



