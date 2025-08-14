경북 중학교 씨름부 감독이 삽으로 학생 폭행

동영상 고정 취소

경북의 한 중학교 씨름부 감독이 선수 머리를 삽으로 내리쳐 다치게 한 사실이 뒤늦게 밝혀졌습니다.



지난 6월 5일, 상주 모 중학교 씨름장에서 감독 A씨가 운동에 불성실하다는 이유로 2학년 학생의 머리와 엉덩이를 삽으로 때려 전치 2주의 상처를 입혔습니다.



폭행 사실은 피해 학생이 최근 극단적인 선택을 하려다 구조된 뒤 아버지에게 털어놓으면서 알려졌습니다.



학교 측은 감독 A씨를 아동학대 혐의로 경찰에 고발했고, 경북 교육청은 학교 운동부 폭력 실태 전수조사에 착수했습니다.



