경북 중학교 씨름부 감독이 삽으로 학생 폭행
입력 2025.08.14 (19:49) 수정 2025.08.14 (20:18)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경북의 한 중학교 씨름부 감독이 선수 머리를 삽으로 내리쳐 다치게 한 사실이 뒤늦게 밝혀졌습니다.
지난 6월 5일, 상주 모 중학교 씨름장에서 감독 A씨가 운동에 불성실하다는 이유로 2학년 학생의 머리와 엉덩이를 삽으로 때려 전치 2주의 상처를 입혔습니다.
폭행 사실은 피해 학생이 최근 극단적인 선택을 하려다 구조된 뒤 아버지에게 털어놓으면서 알려졌습니다.
학교 측은 감독 A씨를 아동학대 혐의로 경찰에 고발했고, 경북 교육청은 학교 운동부 폭력 실태 전수조사에 착수했습니다.
지난 6월 5일, 상주 모 중학교 씨름장에서 감독 A씨가 운동에 불성실하다는 이유로 2학년 학생의 머리와 엉덩이를 삽으로 때려 전치 2주의 상처를 입혔습니다.
폭행 사실은 피해 학생이 최근 극단적인 선택을 하려다 구조된 뒤 아버지에게 털어놓으면서 알려졌습니다.
학교 측은 감독 A씨를 아동학대 혐의로 경찰에 고발했고, 경북 교육청은 학교 운동부 폭력 실태 전수조사에 착수했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경북 중학교 씨름부 감독이 삽으로 학생 폭행
-
- 입력 2025-08-14 19:49:49
- 수정2025-08-14 20:18:58
경북의 한 중학교 씨름부 감독이 선수 머리를 삽으로 내리쳐 다치게 한 사실이 뒤늦게 밝혀졌습니다.
지난 6월 5일, 상주 모 중학교 씨름장에서 감독 A씨가 운동에 불성실하다는 이유로 2학년 학생의 머리와 엉덩이를 삽으로 때려 전치 2주의 상처를 입혔습니다.
폭행 사실은 피해 학생이 최근 극단적인 선택을 하려다 구조된 뒤 아버지에게 털어놓으면서 알려졌습니다.
학교 측은 감독 A씨를 아동학대 혐의로 경찰에 고발했고, 경북 교육청은 학교 운동부 폭력 실태 전수조사에 착수했습니다.
지난 6월 5일, 상주 모 중학교 씨름장에서 감독 A씨가 운동에 불성실하다는 이유로 2학년 학생의 머리와 엉덩이를 삽으로 때려 전치 2주의 상처를 입혔습니다.
폭행 사실은 피해 학생이 최근 극단적인 선택을 하려다 구조된 뒤 아버지에게 털어놓으면서 알려졌습니다.
학교 측은 감독 A씨를 아동학대 혐의로 경찰에 고발했고, 경북 교육청은 학교 운동부 폭력 실태 전수조사에 착수했습니다.
-
-
이종영 기자 myshk@kbs.co.kr이종영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.