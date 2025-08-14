뉴스7(대구)

경북 중학교 씨름부 감독이 삽으로 학생 폭행

입력 2025.08.14 (19:49) 수정 2025.08.14 (20:18)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[대경튜브] 기후위기식단 뮤직비디오 함께 제작 외

[대경튜브] 기후위기식단 뮤직비디오 함께 제작 외
영천 화장품 공장 화재로 물고기 집단 폐사

영천 화장품 공장 화재로 물고기 집단 폐사

다음
경북의 한 중학교 씨름부 감독이 선수 머리를 삽으로 내리쳐 다치게 한 사실이 뒤늦게 밝혀졌습니다.

지난 6월 5일, 상주 모 중학교 씨름장에서 감독 A씨가 운동에 불성실하다는 이유로 2학년 학생의 머리와 엉덩이를 삽으로 때려 전치 2주의 상처를 입혔습니다.

폭행 사실은 피해 학생이 최근 극단적인 선택을 하려다 구조된 뒤 아버지에게 털어놓으면서 알려졌습니다.

학교 측은 감독 A씨를 아동학대 혐의로 경찰에 고발했고, 경북 교육청은 학교 운동부 폭력 실태 전수조사에 착수했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 경북 중학교 씨름부 감독이 삽으로 학생 폭행
    • 입력 2025-08-14 19:49:49
    • 수정2025-08-14 20:18:58
    뉴스7(대구)
경북의 한 중학교 씨름부 감독이 선수 머리를 삽으로 내리쳐 다치게 한 사실이 뒤늦게 밝혀졌습니다.

지난 6월 5일, 상주 모 중학교 씨름장에서 감독 A씨가 운동에 불성실하다는 이유로 2학년 학생의 머리와 엉덩이를 삽으로 때려 전치 2주의 상처를 입혔습니다.

폭행 사실은 피해 학생이 최근 극단적인 선택을 하려다 구조된 뒤 아버지에게 털어놓으면서 알려졌습니다.

학교 측은 감독 A씨를 아동학대 혐의로 경찰에 고발했고, 경북 교육청은 학교 운동부 폭력 실태 전수조사에 착수했습니다.
이종영
이종영 기자

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환

경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환
김건희 “남편하고 다시 살 수 있을까?” 특검조사 중 한 말

김건희 “남편하고 다시 살 수 있을까?” 특검조사 중 한 말
해직 교사 출신 첫 교육수장 …‘서울대 10개 만들기’ 어떻게?

해직 교사 출신 첫 교육수장 …‘서울대 10개 만들기’ 어떻게?
“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 안전지도 공개

“궁금했던 그 곳, 직접 확인하세요!”…KBS 땅꺼짐 안전지도 공개
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.