영천 화장품 공장 화재로 물고기 집단 폐사

지난 3일 영천 화장품 원료 공장 폭발 사고로 인근 저수지의 물고기가 폐사하는 등 2차 피해가 계속되고 있습니다.



영천시는 이번 화재로 염화수소와 옥틸페놀 등 유해화학물질과 소방용수 등 폐수가 청못 저수지로 흘러 들어가 물고기 약 1.5톤이 집단 폐사했다고 밝혔습니다.



영천시와 대구지방환경청은 화재 발생 직후, 청못의 농업용수 사용을 금지하고 저수지내 유해 물질이 금호강으로 유입되지 않도록 수문을 닫은 채 방재 작업을 하고 있습니다.



