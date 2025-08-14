구미 100대 기업 매출 17조 원 넘어
입력 2025.08.14 (19:51) 수정 2025.08.14 (20:18)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
구미 국가산업단지 매출 상위 100대 기업의 지난해 매출이 17조 원을 넘어섰습니다.
구미상공회의소가 집계한 지난해 100대 기업의 매출 총액은 17조 6천 2백여억 원으로 전년 대비 8.6% 늘었습니다.
특히 85개 기업은 영업이익 흑자를 내며 7.6%의 평균 영업이익률을 보였습니다.
한편, 100대 기업의 생산액과 고용은 구미산단 전체의 30% 이상을 차지하는 거로 나타났습니다.
구미상공회의소가 집계한 지난해 100대 기업의 매출 총액은 17조 6천 2백여억 원으로 전년 대비 8.6% 늘었습니다.
특히 85개 기업은 영업이익 흑자를 내며 7.6%의 평균 영업이익률을 보였습니다.
한편, 100대 기업의 생산액과 고용은 구미산단 전체의 30% 이상을 차지하는 거로 나타났습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 구미 100대 기업 매출 17조 원 넘어
-
- 입력 2025-08-14 19:51:36
- 수정2025-08-14 20:18:58
구미 국가산업단지 매출 상위 100대 기업의 지난해 매출이 17조 원을 넘어섰습니다.
구미상공회의소가 집계한 지난해 100대 기업의 매출 총액은 17조 6천 2백여억 원으로 전년 대비 8.6% 늘었습니다.
특히 85개 기업은 영업이익 흑자를 내며 7.6%의 평균 영업이익률을 보였습니다.
한편, 100대 기업의 생산액과 고용은 구미산단 전체의 30% 이상을 차지하는 거로 나타났습니다.
구미상공회의소가 집계한 지난해 100대 기업의 매출 총액은 17조 6천 2백여억 원으로 전년 대비 8.6% 늘었습니다.
특히 85개 기업은 영업이익 흑자를 내며 7.6%의 평균 영업이익률을 보였습니다.
한편, 100대 기업의 생산액과 고용은 구미산단 전체의 30% 이상을 차지하는 거로 나타났습니다.
-
-
우동윤 기자 seagarden@kbs.co.kr우동윤 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.