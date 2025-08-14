구미 100대 기업 매출 17조 원 넘어

동영상 고정 취소

구미 국가산업단지 매출 상위 100대 기업의 지난해 매출이 17조 원을 넘어섰습니다.



구미상공회의소가 집계한 지난해 100대 기업의 매출 총액은 17조 6천 2백여억 원으로 전년 대비 8.6% 늘었습니다.



특히 85개 기업은 영업이익 흑자를 내며 7.6%의 평균 영업이익률을 보였습니다.



한편, 100대 기업의 생산액과 고용은 구미산단 전체의 30% 이상을 차지하는 거로 나타났습니다.



