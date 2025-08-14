시민단체 “방통위, ‘전광훈 알뜰폰’ 제재·고발해야”…1만명 서명 제출

시민단체들이 이른바 ‘전광훈 알뜰폰’으로 알려진 퍼스트 모바일의 퇴출과 수사를 촉구하는 취지의 서명을 방송통신위원회에 제출했습니다.



참여연대와 민생경제연구소 등은 오늘(14일) 기자회견을 열고 “알뜰폰 정책을 악용해 다른 알뜰폰 사업자들과 소비자들에게 피해를 입히고 매월 100만 원의 연금을 주겠다는 사기 영업으로 벌어들인 수익이 전광훈 일가와 사랑제일교회, 극우단체 집회, 폭동 피의자 영치금 등으로 쓰이지는 않았는지 수사가 필요하다”고 주장했습니다.



이들은 지난달 24일부터 ‘전광훈 사기폰 퇴출을 촉구하는 시민 1만 명 서명 캠페인’에 돌입했는데, 오늘까지 총 1만 1천 명이 참여한 서명을 방통위에 제출했다고 밝혔습니다.



이진숙 방송통신위원장을 향해서는 퍼스트 모바일에 대해 철저히 조사해 제재하고, 수사 기관에 고발 조치해야 한다고 말했습니다.



그러면서 “이 위원장과 방통위가 계속해서 ‘전광훈 사기폰’에 대한 비호를 계속한다면 소비자·시민사회단체들이 직접 전광훈 일당을 사기 혐의로 수사 의뢰하고 이 위원장에 대해서는 직무 유기의 책임을 물을 것”이라고 주장했습니다.



퍼스트 모바일은 전광훈 목사가 이끄는 사랑제일교회의 관련 법인 ‘더피엔엘’이 2023년 4월 세운 알뜰폰 사업 브랜드입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



