TK신공항 주변 도로 국도 승격·신설 결정

동영상 고정 취소

의성 금성면과 군위읍, 신공항 예정지를 잇는 군도 19호선 17.1km 구간이 지난달 국도로 승격됐습니다.



이와 함께 군위 소보에서 신공항 예정지로 이어지는 서측 도로 11km 구간은 국비로 신설 결정됐습니다.



대구시는 대구경북신공항 핵심 교통망이 안정적으로 건설돼, 지역 산업단지 물류 접근성 향상과 공항 경제권 형성에 도움 될 거로 기대했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!