[여기는 전남] 산업부 “이달 중 석유화학산업 개편안 발표” 외

장기 불황으로 위기를 겪고 있는 석유화학산업에 대해 정부가 이달 안으로 구조개편 방안을 내놓을 전망입니다.



김정관 산업통상부 장관은 오늘(14일) 한화오션 거제조선소를 방문한 자리에서 "석유화학산업 상황을 엄중히 인식하고 있다"며, "업계가 합심해 설비조정 등 자발적인 사업 재편에 참여해야 한다"고 말했습니다.



산업통상자원부는 지난달부터 1차관이 석유화학 분야 사업 재편을 위해 기업 10여 곳과 개별 면담을 했다며, 이달 중으로 구조 개편에 대한 정부 방침을 내놓을 것이라고 밝혔습니다.



여수시, 10·19사건 형무소 수감자료 495건 직권조사



여순10·19사건과 관련해 과거 형무소 수감자료를 토대로 직권조사가 이뤄집니다.



여수시는 국가기록원이 발굴한 10·19사건 관련 형무소 수감자료 중 지역 관련 495건에 대해 올해 말까지 직권조사를 진행합니다.



또, 여순사건 시민추진위원회 제4기를 발족하고 10·19 관련 추념식과 다양한 교육·문화 행사를 추진한다고 덧붙였습니다.



고흥서 햅쌀용 조생벼 첫 수확 행사



고흥군 포두면에서 조생벼 첫 수확 행사가 열렸습니다.



고흥군은 이번에 수확한 벼가 조생종 '조명' 품종으로 조기 출하가 가능하다며 미곡종합처리장을 통해 모두 수매해 추석 전 햅쌀로 판매한다고 밝혔습니다.



고흥군은 온화한 기후로 다른 지역보다 수확을 빨리할 수 있어 조생종 벼 재배를 장려하고 있습니다.



올해 고흥군의 조생종 벼는 재배면적 340헥타르, 2천 40톤이 생산될 것으로 보입니다.



“정원박람회 문화 행사 용역, 총감독 위촉 조사해야”



김건희특검요청 범순천시민연대는 오늘 순천시청 앞에서 기자회견을 열고 2023국제정원박람회 문화행사 용역계약에 대한 조사를 촉구했습니다.



시민연대는 행사비 최종 집행액이 당초 대행사 낙찰금 92억보다 25억 원 늘었다며 김건희 여사 측근으로 알려진 인사가 총감독으로 위촉된 과정과 급여 과다 지급 의혹 등을 조사해야 한다고 밝혔습니다.



순천시는 이에 대해 "총감독 선임은 절차대로 됐고 문제가 없다"며 "사실이 아닌 의혹만으로 시정을 발목잡는 행위를 중단하라"고 밝혔습니다.



