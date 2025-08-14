[날씨] 대구·경북 대부분 폭염경보…당분간 밤낮 없는 더위

동영상 고정 취소

햇살이 강하게 내리쬐면서 날이 다시 뜨거워지고 있습니다.



오늘 구미와 경주는 35.8도까지 올랐는데요.



대구와 경북 대부분 지역에 폭염 경보가 내려졌고, 북동산지와 울릉도·독도에도 폭염 주의보가 내려졌습니다.



당분간 밤낮 없는 더위가 예상되니 온열질환에 주의해야겠습니다.



오늘 저녁까지 김천과 상주에는 소나기가 내릴 수 있습니다.



내일 오후에도 소나기가 한 차례 지나가겠는데요.



최대 40mm까지 내리겠습니다.



소나기가 내리는 지역엔 돌풍과 벼락을 동반할 수 있습니다.



내일 오후까지 중부지방에 비가 내리는 곳이 있겠고요.



영남엔 소나기 소식이 있습니다.



다음은 지역별 내일 기온입니다.



먼저 대구와 경북 남부지역입니다.



아침기온은 23도에서 25도로 출발해 한낮에는 33도에서 35도까지 오르겠습니다.



북부지역의 아침기온은 봉화가 21도 상주는 25도가 예상되고, 한낮에는 32도 안팎으로 오르겠습니다.



동해안과 울릉도, 독도는 아침엔 25도 안팎으로 가장 덥겠고요,



한낮에는 울진이 31도, 경주는 34도까지 오르겠습니다.



바다의 물결은 잔잔하게 일겠습니다.



먼바다에서 최고 1.5m로 일겠습니다.



광복절인 내일도 덥겠습니다.



당분간 무더운 날씨가 이어지겠는데요.



최저기온도 24도 안팎을 보이며 밤에 열대야가 나타나는 곳도 많겠습니다.



날씨정보였습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!