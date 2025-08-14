문화

‘범죄도시4’ 이지훈, 가정폭력 신고 당해…“말다툼으로 인한 일”

입력 2025.08.14 (19:59) 수정 2025.08.14 (20:02)

영화 ‘범죄도시’에 출연한 배우 이지훈이 자택에서 배우자와 다툼을 벌여 경찰이 출동한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.

경찰에 따르면 지난달 24일 오후 경기도 부천시 자택에서 이지훈이 아내를 폭행했다는 112 신고가 들어왔습니다.

이지훈은 당시 아내와 말다툼하다가 집에서 나가려 했고, 아내가 이를 막아서는 과정에서 몸싸움이 벌어진 것으로 전해졌습니다.

이지훈 소속사는 “부부간 말다툼 중 배우자의 신고로 경찰이 출동했으나 폭행 사실은 없다”고 설명했습니다.

경찰은 폭행 혐의로 이지훈을 조사했으나 아내가 처벌을 원치 않는 점을 토대로 형사 사건이 아닌 가정보호사건으로 분류했습니다.

또 현장 진술을 토대로 중대한 사안이 아니라고 판단하고, 신고자의 처벌 불원 의사에 따라 조만간 사건을 종결할 예정인 것으로 알려졌습니다.

소속사는 “이번 일로 인해 대중 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점 깊이 사과드린다”며 “이지훈과 배우자 두 분 모두 반성하는 마음을 갖고 있다”고 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 굿프로덕션 제공]

[사진 출처 : 연합뉴스 / 굿프로덕션 제공]
노태영 기자

