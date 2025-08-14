[날씨] 내일 광복절, 대전·세종·충남 오후까지 한때 비…당분간 무더위

동영상 고정 취소

어제부터 충남 북부를 중심으로 많은 비가 내렸습니다.



태안군 근흥면은 120밀리미터가 넘는 강수량을 기록했는데요.



오늘은 빗줄기가 약해지고 소강상태를 보이는 곳이 많습니다.



따라서 오후 2시부터 호우특보는 모두 해제됐고요.



곳곳에 이어지고 있는 약한 비도 곧 잦아들겠습니다.



광복절인 내일은 새벽부터 오후까지 한때 비가 내리겠습니다.



양은 5에서 40밀리미터로 지역별 편차는 크겠습니다.



한편, 어제부터 논산과 금산 등 충남 남부 지역엔 폭염주의보가 내려져있습니다.



당분간 고온 다습한 서풍이 불면서 무더위가 기승을 부리겠습니다.



내일 아침 대전과 세종이 25도로 열대야가 나타나겠고요.



낮 기온은 세종과 논산 32도, 대전이 33도까지 올라 오늘보다 더 덥겠습니다.



태안의 아침 기온 24도, 한낮에 천안, 아산이 31도를 보이겠습니다.



서천의 아침 기온 25도, 낮 기온은 부여가 33도까지 오르겠습니다.



해상에 안개가 끼는 곳이 있겠고, 물결은 전 해상에서 잔잔하겠습니다.



주말에는 비 소식 없이 맑겠고요.



날이 무덥겠습니다.



지금까지 날씨였습니다.



