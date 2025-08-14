[경제브리핑] 제주 저출생 ‘심각’…원인과 해법은?

동영상 고정 취소

[앵커]



제주 경제 흐름을 한국은행 제주본부와 함께 진단하고 대안을 찾아보는 경제브리핑 코너입니다.



오늘은 특별히 제주 지역의 저출생 문제를 짚어봅니다.



한국은행 제주본부 양재운 경제조사과장 나와 있습니다.



안녕하세요.



이번에 한국은행 제주본부에서 제주 지역 저출생에 대한 보고서를 발표하셨습니다.



특별히 저출생을 주제로 보고서를 발표한 이유가 있을까요?



[앵커]



저희 KBS제주 저출생 취재팀도 청년들의 문제, 신혼부부, 난임부부 등 다양한 목소리를 뉴스로 제작해 오고 있는데요.



제주지역 저출생 수치 얼마나 심각하고 또 그 원인과 특징 어떻게 보고 계시나요.



[앵커]



혼인하더라도 아이를 안 낳는 분들도 주변에서 종종 볼 수 있는데요.



수치적으로는 어떤가요.



[앵커]



그렇다면 이번 보고서에서는 왜 이런 경향들이 계속 늘고 있다고 보고 있나요.



[앵커]



주거비 부담이 출산율 하락에 가장 큰 영향을 미쳤다고 하셨는데요.



제주지역 주거비 부담, 다른 지역과 비교해서 어떤지 구체적인 수치로 설명을 해 주신다면요?



[앵커]



그렇다면 앞으로 저출생 문제를 해결하기 위한 방안이나 대책 마지막으로 간단하게 말씀해 주신다면요?



[앵커]



네, 제주 지역 저출생 문제가 나아질 기미가 보이지 않아 걱정입니다.



복합적인 원인들이 얽혀 있는 만큼 종합적인 문제 해결 없이는 출산율 반등을 기대하기 어렵겠죠.



피부에 와 닿는 대책들이 절실한 시점입니다.



오늘 말씀 감사합니다.



