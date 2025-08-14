[날씨] 충북 내일 오후까지 비…폭염특보 확대
입력 2025.08.14 (20:15)
흐린 하늘 속 광복절인 내일까지 오락가락 비가 이어지겠는데요.
돌풍과 벼락을 동반하며 내리겠습니다.
먼저 오늘 충북에는 5에서 10mm가량의 비가 더 오겠고요.
내일은 5에서 40mm 정도가 예상됩니다.
폭염특보가 내려진 지역은 더 확대됐습니다.
밤에도 낮의 열기가 식지 못해 열대야가 나타나는 곳이 있겠는데요.
계속되는 더위에 건강 잘 챙기시기를 바랍니다.
다음은 자세한 지역별 내일 날씨입니다.
내일 아침 기온 청주 26도, 충주와 음성 24도, 제천 23도로 출발하겠고요.
오늘 밤부터 내일 아침 사이에는 안개가 껴 시야가 답답하겠습니다.
한낮 기온은 청주와 옥천 32도, 충주 31도, 제천 30도로 오늘보다 높겠습니다.
광복절 연휴 동안 하늘에 구름이 많겠고, 밤낮없는 무더위가 기승을 부리겠습니다.
날씨였습니다.
