일본 집권당 간사장, 패전일 전날 야스쿠니신사 참배

일본 집권 자민당 모리야마 히로시 간사장이 패전일 전날인 오늘(14일) 야스쿠니신사를 참배했다고 교도통신이 보도했습니다.



모리야마 간사장은 "삼촌 3명이 전쟁으로 사망했다"며 참배 이유를 밝혔습니다.



자민당 의원인 니시무라 야스토시 전 경제산업상도 어제(13일) 야스쿠니신사를 참배했습니다.



이시바 시게루 총리는 패전일인 내일(15일) 야스쿠니신사를 참배하지 않고 공물 대금을 봉납할 것으로 알려졌습니다.



야스쿠니신사는 메이지유신 전후 일본에서 벌어진 내전과 일제가 일으킨 수많은 전쟁에서 숨진 246만 6천여 명의 영령을 추모하고 있으며, 도조 히데키 전 총리 등 태평양전쟁 A급 전범 14명도 합사돼 있습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



