미국 관세 대응 총력…울산 수출기업 지원 확대
입력 2025.08.14 (20:17) 수정 2025.08.14 (20:23)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
울산시가 한미 관세 협상 이후 피해가 예상되는 자동차부품과 철강, 알루미늄 업종 수출기업과 대책 회의를 열고 맞춤형 지원을 강화하기로 했습니다.
이에 따라 다음 달 중 자동차 업종에 100억 원 규모의 중소기업 육성 자금을 추가로 투입하고, 해외 시장개척단 파견해 판로를 넓혀나가기로 했습니다.
또, 물류비와 금융 지원을 확대하고 관세 영향에 대응하기 위한 전략 설명회도 열기로 했습니다.
이에 따라 다음 달 중 자동차 업종에 100억 원 규모의 중소기업 육성 자금을 추가로 투입하고, 해외 시장개척단 파견해 판로를 넓혀나가기로 했습니다.
또, 물류비와 금융 지원을 확대하고 관세 영향에 대응하기 위한 전략 설명회도 열기로 했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 미국 관세 대응 총력…울산 수출기업 지원 확대
-
- 입력 2025-08-14 20:17:44
- 수정2025-08-14 20:23:32
울산시가 한미 관세 협상 이후 피해가 예상되는 자동차부품과 철강, 알루미늄 업종 수출기업과 대책 회의를 열고 맞춤형 지원을 강화하기로 했습니다.
이에 따라 다음 달 중 자동차 업종에 100억 원 규모의 중소기업 육성 자금을 추가로 투입하고, 해외 시장개척단 파견해 판로를 넓혀나가기로 했습니다.
또, 물류비와 금융 지원을 확대하고 관세 영향에 대응하기 위한 전략 설명회도 열기로 했습니다.
이에 따라 다음 달 중 자동차 업종에 100억 원 규모의 중소기업 육성 자금을 추가로 투입하고, 해외 시장개척단 파견해 판로를 넓혀나가기로 했습니다.
또, 물류비와 금융 지원을 확대하고 관세 영향에 대응하기 위한 전략 설명회도 열기로 했습니다.
-
-
허성권 기자 hsknews@kbs.co.kr허성권 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.