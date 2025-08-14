인천 계산시장 인근서 지름 1.5m 땅 꺼짐 발생

오늘(14일) 오후 6시쯤 인천 계양구 계산시장 인근 인도에서 지름 1.5m, 깊이 1.5m 규모의 땅 꺼짐이 발생했습니다.



신고를 받은 계양구청은 안전 펜스와 통제선을 설치해 인근 통행을 통제하고 있습니다.



계양구청 관계자는 "주변 통제 등 임시 안전 조치를 마쳤다"며 "내일 오전부터 복구 공사가 진행될 예정"이라고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 인천시 계양구 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!