전북도, 한약방·한약국 등 집중 단속
입력 2025.08.14 (20:32) 수정 2025.08.14 (20:40)
전북도 특별사법경찰과는 오는 18일부터 3주간 한약방과 한약국, 도매상 등 한약 취급업소 50여 곳에 대해 집중 단속에 나섭니다.
중점 단속 사안은 무자격자의 한약 조제·판매, 한약사 면허 대여와 차용, 무허가 수입 한약재 판매 등입니다.
현행법에 따르면, 적발 시 5년 이하 징역이나 5천만 원 이하 벌금에 처해질 수 있습니다.
오중호 기자 ozoz@kbs.co.kr오중호 기자의 기사 모음
