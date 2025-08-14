국제

EU·프랑스 “트럼프, 우크라 안전보장에 참여 의향”

입력 2025.08.14 (20:51) 수정 2025.08.14 (20:54)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

미국이 우크라이나에 대한 안전 보장을 제공할 용의가 있다고 밝혔다고 미 정치전문매체 폴리티코가 소식통을 인용해 보도했습니다.

보도에 따르면 트럼프 대통령의 이런 발언은 이날 트럼프 대통령과 유럽 정상, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 화상회의에서 나왔습니다.

유럽 외교관, 영국 당국자 등 3명의 소식통은 “미국이 러시아와 우크라이나 간 휴전이 달성되면 우크라이나에 대한 향후 러시아의 침공을 억제할 수단을 우크라이나에 제공할 용의가 있었다”고 전했습니다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령도 이날 정상간 통화가 끝난 뒤 기자들과 만나 트럼프 대통령이 러시아의 전쟁을 종식하기 위해서는 미국과 다른 동맹들이 우크라이나 안전보장을 제공하는 데 참여해야 한다는 의향을 밝혔다고 말했습니다.

아리안나 포데스타 EU 집행위원회 부대변인도 14일 기자회견에서 “(정상간) 통화에서 트럼프 대통령이 미국이 (안전보장에) 참여하겠다고 말했다”고 확인했습니다.

이번 화상회의는 오는 15일 미 알래스카에서 열리는 트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정상회담을 앞두고 휴전 논의에서 배제될까 우려한 유럽과 우크라이나가 트럼프 대통령에게 협상의 전제조건을 요구하기 위해 마련됐습니다.

그동안 트럼프 대통령은 우크라이나에 대한 미국의 직접 지원은 없다고 분명히 밝혀왔습니다. 대신 미국이 유럽에 판매한 무기를 우크라이나가 사용할 수 있도록 하는 ‘간접 지원’ 방식을 택했습니다.

이와 함께 트럼프 대통령은 이날 화상회의에서 푸틴 대통령과 회담에서 우크라이나 영토 분할에 대해 어떤 논의도 하지 않을 것이라 밝혔다고 미 NBC 방송이 소식통들을 인용해 보도했습니다.

[사진 출처 : UPI=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • EU·프랑스 “트럼프, 우크라 안전보장에 참여 의향”
    • 입력 2025-08-14 20:51:20
    • 수정2025-08-14 20:54:59
    국제
미국이 우크라이나에 대한 안전 보장을 제공할 용의가 있다고 밝혔다고 미 정치전문매체 폴리티코가 소식통을 인용해 보도했습니다.

보도에 따르면 트럼프 대통령의 이런 발언은 이날 트럼프 대통령과 유럽 정상, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 화상회의에서 나왔습니다.

유럽 외교관, 영국 당국자 등 3명의 소식통은 “미국이 러시아와 우크라이나 간 휴전이 달성되면 우크라이나에 대한 향후 러시아의 침공을 억제할 수단을 우크라이나에 제공할 용의가 있었다”고 전했습니다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령도 이날 정상간 통화가 끝난 뒤 기자들과 만나 트럼프 대통령이 러시아의 전쟁을 종식하기 위해서는 미국과 다른 동맹들이 우크라이나 안전보장을 제공하는 데 참여해야 한다는 의향을 밝혔다고 말했습니다.

아리안나 포데스타 EU 집행위원회 부대변인도 14일 기자회견에서 “(정상간) 통화에서 트럼프 대통령이 미국이 (안전보장에) 참여하겠다고 말했다”고 확인했습니다.

이번 화상회의는 오는 15일 미 알래스카에서 열리는 트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정상회담을 앞두고 휴전 논의에서 배제될까 우려한 유럽과 우크라이나가 트럼프 대통령에게 협상의 전제조건을 요구하기 위해 마련됐습니다.

그동안 트럼프 대통령은 우크라이나에 대한 미국의 직접 지원은 없다고 분명히 밝혀왔습니다. 대신 미국이 유럽에 판매한 무기를 우크라이나가 사용할 수 있도록 하는 ‘간접 지원’ 방식을 택했습니다.

이와 함께 트럼프 대통령은 이날 화상회의에서 푸틴 대통령과 회담에서 우크라이나 영토 분할에 대해 어떤 논의도 하지 않을 것이라 밝혔다고 미 NBC 방송이 소식통들을 인용해 보도했습니다.

[사진 출처 : UPI=연합뉴스]
김영은
김영은 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’
[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽

[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.