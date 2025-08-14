국제

푸틴 “다음 단계에서 미국과 전략적공격무기 통제 합의 가능”

입력 2025.08.14 (20:51) 수정 2025.08.14 (20:55)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 현지시각 14일 미국과 접촉하는 다음 단계에서 전략적 공격무기 통제에 관한 합의가 이뤄질 가능성이 있다고 말했습니다.

타스와 리아노보스티 통신에 따르면 푸틴 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과 미 알래스카에서 정상회담하기 하루 전인 이날 크렘린궁에서 고위 관료들과 회의를 열고 이같이 말했습니다.

이에 대해 러시아 매체들은 러시아와 미국이 우크라이나 분쟁을 종식하는 합의를 이룰 경우 양국 간 핵군축 조약인 신전략무기감축조약(New START·뉴스타트) 합의에 도달할 수 있다는 의미라고 전했습니다.

세계에서 가장 많은 핵무기를 보유한 러시아와 미국의 마지막 핵무기 통제 조약인 뉴스타트는 내년 2월 만료될 예정입니다.

푸틴 대통령은 이어 트럼프 정부에 대해 “모두가 알다시피 적대행위를 멈추고 위기를 끝내기 위해, 이 갈등에 관련된 모든 당사자에게 이익이 되는 합의에 도달하기 위해 상당히 역동적이고 진실한 노력을 하고 있다”고 평가했습니다.

[사진 출처 : 타스=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 푸틴 “다음 단계에서 미국과 전략적공격무기 통제 합의 가능”
    • 입력 2025-08-14 20:51:27
    • 수정2025-08-14 20:55:45
    국제
블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 현지시각 14일 미국과 접촉하는 다음 단계에서 전략적 공격무기 통제에 관한 합의가 이뤄질 가능성이 있다고 말했습니다.

타스와 리아노보스티 통신에 따르면 푸틴 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과 미 알래스카에서 정상회담하기 하루 전인 이날 크렘린궁에서 고위 관료들과 회의를 열고 이같이 말했습니다.

이에 대해 러시아 매체들은 러시아와 미국이 우크라이나 분쟁을 종식하는 합의를 이룰 경우 양국 간 핵군축 조약인 신전략무기감축조약(New START·뉴스타트) 합의에 도달할 수 있다는 의미라고 전했습니다.

세계에서 가장 많은 핵무기를 보유한 러시아와 미국의 마지막 핵무기 통제 조약인 뉴스타트는 내년 2월 만료될 예정입니다.

푸틴 대통령은 이어 트럼프 정부에 대해 “모두가 알다시피 적대행위를 멈추고 위기를 끝내기 위해, 이 갈등에 관련된 모든 당사자에게 이익이 되는 합의에 도달하기 위해 상당히 역동적이고 진실한 노력을 하고 있다”고 평가했습니다.

[사진 출처 : 타스=연합뉴스]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’
[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽

[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.