푸틴 “다음 단계에서 미국과 전략적공격무기 통제 합의 가능”

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 현지시각 14일 미국과 접촉하는 다음 단계에서 전략적 공격무기 통제에 관한 합의가 이뤄질 가능성이 있다고 말했습니다.



타스와 리아노보스티 통신에 따르면 푸틴 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과 미 알래스카에서 정상회담하기 하루 전인 이날 크렘린궁에서 고위 관료들과 회의를 열고 이같이 말했습니다.



이에 대해 러시아 매체들은 러시아와 미국이 우크라이나 분쟁을 종식하는 합의를 이룰 경우 양국 간 핵군축 조약인 신전략무기감축조약(New START·뉴스타트) 합의에 도달할 수 있다는 의미라고 전했습니다.



세계에서 가장 많은 핵무기를 보유한 러시아와 미국의 마지막 핵무기 통제 조약인 뉴스타트는 내년 2월 만료될 예정입니다.



푸틴 대통령은 이어 트럼프 정부에 대해 “모두가 알다시피 적대행위를 멈추고 위기를 끝내기 위해, 이 갈등에 관련된 모든 당사자에게 이익이 되는 합의에 도달하기 위해 상당히 역동적이고 진실한 노력을 하고 있다”고 평가했습니다.



[사진 출처 : 타스=연합뉴스]



