경찰, ‘차명 거래 의혹’ 이춘석 의원 비공개 소환

[앵커]



주식 차명 거래 의혹을 받고 있는 이춘석 의원이 경찰에 소환돼 조사받고 있습니다.



경찰은 진짜 차명 거래를 했는지, 국정기획위에서 알게 된 정보를 이용한 건 아닌지 확인하고 있습니다.



문예슬 기자가 보도합니다.



[리포트]



이춘석 의원이 경찰에 전격 소환됐습니다.



국회 본회의장에서 사진이 찍힌 뒤, 차명 거래 의혹이 불거진 지 열흘만입니다.



이 의원은 오늘(14일) 저녁 6시 40분쯤 서울경찰청 금융범죄수사대 청사로 비공개 출석했고, 경찰은 곧바로 조사를 시작했습니다.



이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 자신의 보좌관 차 모 씨 명의로 주식을 거래한 혐의를 받고 있습니다.



경찰은 앞서 차 씨를 연달아 소환해, 차명 거래 의혹 관련 내용을 추궁했습니다.



주식 거래 과정에서 미공개 정보를 이용했는지도 수사 대상입니다.



이 의원은 국정기획위 경제2분과장으로 정부의 AI 정책 관련 보고를 받아왔습니다.



[이춘석/당시 국정기획위 경제2분과장/지난 6월 : "'AI 3대 강국을 만들겠다'하는 구체적인 공약 이행 계획을 여러분들에게 다시 보고드리도록 하고요."]



보좌관 차 씨 역시 같은 분과 소속 행정위원으로 활동하다, 문제가 불거진 뒤 해촉됐습니다.



경찰은 지난 7일 전담수사팀을 편성했고, 일주일도 안 돼 자택과 사무실 등을 잇따라 압수수색했습니다.



차 씨도 이틀 연속 새벽까지 고강도 조사를 받았습니다.



경찰은 이 의원 조사를 마치는 대로, 추가 조사 여부와 신병 처리 방향 등을 검토할 방침입니다.



KBS 뉴스 문예슬입니다.



영상편집:고응용/사진제공:더팩트



