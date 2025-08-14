아파트 상가 발코니서 작업하던 70대 노동자 추락해 사망

정부가 산업재해 사망사고 방지 대책 마련을 강조하는 가운데 아파트 상가에서 작업 중이던 70대 노동자가 발코니에서 떨어져 숨졌습니다.



고용노동부는 오늘(14일) 정오 쯤, 서울 영등포구의 한 아파트 상가 발코니에서 작업 중이던 76세 남성 A씨가 작업중 추락해 사망했다고 밝혔습니다.



사고 뒤 고용부 서울청 광역중대재해수사과와 서울남부지청 산재예방지도과는 즉시 사고 조사에 착수하는 동시에, 작업장에 대한 작업 중지 등 조치를 내렸습니다.



고용부는 산업안전보건법과 중대재해법 위반 여부에 대해 엄정 수사에 착수할 계획이라고 밝혔습니다.



