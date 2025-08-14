홍천, 90대 노인 숨져…“수난사고 추정”

동영상 고정 취소

오늘(14일) 오전 7시 반쯤 홍천군 내촌면의 한 교량 아래 하천에 주민 92살 김 모 씨가 쓰러져 있는 것을 인근 주민이 발견해 119에 신고했습니다.



김 씨는 심정지 상태로 인근 병원으로 옮겨져 사망 판정을 받았습니다.



경찰은 숨진 김 씨가 집 근처 밭에서 물막이 둑을 쌓다가 하천물에 휩쓸려 사고를 당한 보고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!