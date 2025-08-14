뉴스9(대전)

경기 안 보이는데 특별석…“고지도·환불도 없어”

입력 2025.08.14 (21:38) 수정 2025.08.14 (21:46)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

대청호 조류경보 ‘경계’ 상향·보령호 ‘관심’ 발령

대청호 조류경보 ‘경계’ 상향·보령호 ‘관심’ 발령
독립기념관-SKT, 독립운동가 5인 생전 모습·음성 복원

독립기념관-SKT, 독립운동가 5인 생전 모습·음성 복원

다음
[앵커]

한화이글스가 장애인석을 특별석으로 둔갑시켜 좌석당 5만 원을 받고 팔다가 적발돼 뒤늦게 원상복구를 했습니다.

그런데 자리를 장애인석 뒤로 물리다 보니 경기가 잘 보이지 않게 됐는데도 예매한 팬들에게 사전에 알리지 않아 팬들의 원성을 사고 있습니다.

보도에 박연선 기자입니다.

[리포트]

여유 있는 공간에 탁자까지 설치된 내야 특별석.

장애인석 위에 불법 전용한 사실이 적발되고, 사법기관 고발까지 거론되자 급히 원상복구 됐습니다.

장애인석을 가렸던 잔디 형 카펫을 걷어내고, 특별석을 뒤로 이동시킨 겁니다.

숨어 있던 장애인석이 겉으로 드러났고, 뒤로는 법적 최소 요건인 120㎝의 간격이 생겼습니다.

문제는 시야.

위치가 바뀌면서 자리에 앉아서는 타석의 선수조차 보이지 않습니다.

위험을 감수하고 의자에 올라가지 않으면 경기를 제대로 보기 어려울 정돕니다.

[오성도/한화이글스 팬 : "이분들(앞 좌석)이 서면 우리도 여기 올라가야 해요. 그런데 위험해요. 지금 흔들리더라고요."]

문제는 또 있습니다.

관람 환경이 바뀌었는데도, 예매한 팬들에게 사전에 알리지도 않고, 환불도 해주지 않았습니다.

장당 최대 5만 원인 비싼 좌석을 구매했지만, 영문도 모른 채 피해를 본 겁니다.

[빈은경·신성현/한화이글스 팬 : "비싼 티켓인데, 외야보다 시야가 안 좋은 거 같아서…. 따로 안내는 없었고, 이렇게 뒤로 밀린 것도 오늘 와서 방금 알아가지고…."]

한화 구단은 "이번 주 경기까지는 이미 판매된 좌석이라 어쩔 수 없었다"며 "다음 홈 경기부터는 해당 좌석을 판매하지 않기로 했다"고 말했습니다.

구단의 인기와 고공행진하고 있는 성적에 걸맞은 기업윤리가 아쉽습니다.

KBS 뉴스 박연선입니다.

촬영기자:안성복

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 경기 안 보이는데 특별석…“고지도·환불도 없어”
    • 입력 2025-08-14 21:38:44
    • 수정2025-08-14 21:46:03
    뉴스9(대전)
[앵커]

한화이글스가 장애인석을 특별석으로 둔갑시켜 좌석당 5만 원을 받고 팔다가 적발돼 뒤늦게 원상복구를 했습니다.

그런데 자리를 장애인석 뒤로 물리다 보니 경기가 잘 보이지 않게 됐는데도 예매한 팬들에게 사전에 알리지 않아 팬들의 원성을 사고 있습니다.

보도에 박연선 기자입니다.

[리포트]

여유 있는 공간에 탁자까지 설치된 내야 특별석.

장애인석 위에 불법 전용한 사실이 적발되고, 사법기관 고발까지 거론되자 급히 원상복구 됐습니다.

장애인석을 가렸던 잔디 형 카펫을 걷어내고, 특별석을 뒤로 이동시킨 겁니다.

숨어 있던 장애인석이 겉으로 드러났고, 뒤로는 법적 최소 요건인 120㎝의 간격이 생겼습니다.

문제는 시야.

위치가 바뀌면서 자리에 앉아서는 타석의 선수조차 보이지 않습니다.

위험을 감수하고 의자에 올라가지 않으면 경기를 제대로 보기 어려울 정돕니다.

[오성도/한화이글스 팬 : "이분들(앞 좌석)이 서면 우리도 여기 올라가야 해요. 그런데 위험해요. 지금 흔들리더라고요."]

문제는 또 있습니다.

관람 환경이 바뀌었는데도, 예매한 팬들에게 사전에 알리지도 않고, 환불도 해주지 않았습니다.

장당 최대 5만 원인 비싼 좌석을 구매했지만, 영문도 모른 채 피해를 본 겁니다.

[빈은경·신성현/한화이글스 팬 : "비싼 티켓인데, 외야보다 시야가 안 좋은 거 같아서…. 따로 안내는 없었고, 이렇게 뒤로 밀린 것도 오늘 와서 방금 알아가지고…."]

한화 구단은 "이번 주 경기까지는 이미 판매된 좌석이라 어쩔 수 없었다"며 "다음 홈 경기부터는 해당 좌석을 판매하지 않기로 했다"고 말했습니다.

구단의 인기와 고공행진하고 있는 성적에 걸맞은 기업윤리가 아쉽습니다.

KBS 뉴스 박연선입니다.

촬영기자:안성복
박연선
박연선 기자

이 기사가 좋으셨다면

대전-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’
[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽

[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.