육동한 “강원FC 대신 춘천시민FC 지원”

육동한 춘천시장은 오늘(14일) 시청에서 "기존 강원FC에 지원하던 예산을 춘천시민FC에 적극 투자할 계획"이라고 밝혔습니다.



육 시장은 또, 사회적협동조합 형태로 운영되는 춘천시민FC를 법인으로 만들기 위해 관련 절차를 진행하고 있다고 설명했습니다.



이밖에, 우수 선수를 영입하고 시민 후원 운동도 진행하겠다고 육 시장은 덧붙였습니다.



