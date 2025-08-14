뉴스9(대전)

택시기사 활약으로 만취운전자 검거

입력 2025.08.14 (21:41) 수정 2025.08.14 (22:06)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

천안시, 일본군 ‘위안부’ 기림의날 기념행사

천안시, 일본군 ‘위안부’ 기림의날 기념행사
살인 혐의 박찬성 무기징역 선고…“사회에서 격리해야”

살인 혐의 박찬성 무기징역 선고…“사회에서 격리해야”

다음
[앵커]

심야에 도심에서 만취 운전을 하던 40대 운전자가 택시기사의 신고로 붙잡혔습니다.

택시기사는 최고 시속 70km 속도로 도주하는 음주운전자와 추격전까지 벌였습니다.

이연경 기자입니다.

[리포트]

음주운전 의심 차량이 있다는 택시기사의 신고를 받은 경찰이 기사와 통화하며 급히 출동합니다.

[택시기사·경찰관 통화 내용/음성변조 : "지금 차 신호 걸려 있어서 이동 못 하거든요? 제가 앞차한테 차 빼지 말라고 할게요. (예. 저희 거의 다 왔어요, 선생님.)"]

경찰차가 도착하는 순간 검정색 승용차가 갑자기 좌회전하며 달아나기 시작합니다.

신고한 택시기사도 비상등을 켜고 승용차를 쫓기 시작합니다.

검정색 승용차는 어린이보호구역에서 시속 70km까지 올리며 달아났지만, 끈질기게 따라온 택시에 앞을 가로막히며 경찰에 붙잡혔습니다.

음주측정 결과 40대 운전자의 혈중알코올농도는 0.132%로 만취 상태였습니다.

[김병목/대전유성경찰서 노은지구대 경위 : "하차를 시켰는데 입에서 술 냄새가 많이 났었고, 약간 저희 음주 단속을 피하려고 하는지 딴 곳으로 이렇게 막 가려고 하더라고요."]

경찰 조사 결과 이 운전자는 번화가인 대전 봉명동에서 술을 마신 뒤 검거 장소인 이곳까지 5km가량을 운전한 것으로 드러났습니다.

상향등을 깜빡이는걸 수상하게 여긴 택시기사의 신고가 결정적인 역할을 했습니다.

[신고한 택시기사/음성변조 :"제가 가서 창문을 두드렸어요. '무슨 일 때문에 (상향등을) 그러시냐'…. 창문을 살짝 내리고서 '죄송합니다' 하는데, 눈도 살짝 풀려서 아무래도 이 사람 술을 먹은 거 같다고 (생각했어요.)"]

경찰은 음주운전 신고에 검거까지 도운 택시기사에게 포상금을 지급하는 한편, 붙잡힌 운전자는 음주운전 혐의로 검찰로 넘겼습니다.

KBS 뉴스 이연경입니다.

촬영기자:유민철

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 택시기사 활약으로 만취운전자 검거
    • 입력 2025-08-14 21:41:50
    • 수정2025-08-14 22:06:19
    뉴스9(대전)
[앵커]

심야에 도심에서 만취 운전을 하던 40대 운전자가 택시기사의 신고로 붙잡혔습니다.

택시기사는 최고 시속 70km 속도로 도주하는 음주운전자와 추격전까지 벌였습니다.

이연경 기자입니다.

[리포트]

음주운전 의심 차량이 있다는 택시기사의 신고를 받은 경찰이 기사와 통화하며 급히 출동합니다.

[택시기사·경찰관 통화 내용/음성변조 : "지금 차 신호 걸려 있어서 이동 못 하거든요? 제가 앞차한테 차 빼지 말라고 할게요. (예. 저희 거의 다 왔어요, 선생님.)"]

경찰차가 도착하는 순간 검정색 승용차가 갑자기 좌회전하며 달아나기 시작합니다.

신고한 택시기사도 비상등을 켜고 승용차를 쫓기 시작합니다.

검정색 승용차는 어린이보호구역에서 시속 70km까지 올리며 달아났지만, 끈질기게 따라온 택시에 앞을 가로막히며 경찰에 붙잡혔습니다.

음주측정 결과 40대 운전자의 혈중알코올농도는 0.132%로 만취 상태였습니다.

[김병목/대전유성경찰서 노은지구대 경위 : "하차를 시켰는데 입에서 술 냄새가 많이 났었고, 약간 저희 음주 단속을 피하려고 하는지 딴 곳으로 이렇게 막 가려고 하더라고요."]

경찰 조사 결과 이 운전자는 번화가인 대전 봉명동에서 술을 마신 뒤 검거 장소인 이곳까지 5km가량을 운전한 것으로 드러났습니다.

상향등을 깜빡이는걸 수상하게 여긴 택시기사의 신고가 결정적인 역할을 했습니다.

[신고한 택시기사/음성변조 :"제가 가서 창문을 두드렸어요. '무슨 일 때문에 (상향등을) 그러시냐'…. 창문을 살짝 내리고서 '죄송합니다' 하는데, 눈도 살짝 풀려서 아무래도 이 사람 술을 먹은 거 같다고 (생각했어요.)"]

경찰은 음주운전 신고에 검거까지 도운 택시기사에게 포상금을 지급하는 한편, 붙잡힌 운전자는 음주운전 혐의로 검찰로 넘겼습니다.

KBS 뉴스 이연경입니다.

촬영기자:유민철
이연경
이연경 기자

이 기사가 좋으셨다면

대전-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’
[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽

[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.