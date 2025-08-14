뉴스9(춘천)

정선 소나무재선충병 방제 ‘수종 전환’ 도입

입력 2025.08.14 (21:43) 수정 2025.08.14 (21:47)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘브로커 지목’ 업체 대표 입건…농민도 줄줄이 조사

‘브로커 지목’ 업체 대표 입건…농민도 줄줄이 조사
‘원주 평화의 소녀상’ 제막 10주년 기념

‘원주 평화의 소녀상’ 제막 10주년 기념

다음
[앵커]

정선은 2014년부터 해마다 소나무재선충병이 발생하고 있습니다.

기존 방제 정책이 한계를 드러낸 셈인데요.

항구적인 방제 대책이 추진됩니다.

정창환 기자입니다.

[리포트]

정선의 한 야산입니다.

누렇게 변한 나무가 드문드문 눈에 띕니다.

소나무재선충병에 걸려 말라 죽은 건데, 올해 5월부터 28본이 확인됐습니다.

죽은 나무 주변을 베어내고, 주사를 놓는 방법으로 해마다 방제했지만, 확산을 막지 못한 겁니다.

결국 정선군은 기존 소나무를 다른 수종으로 바꾸는 '수종 전환' 방제법을 도입하기로 했습니다.

[배연표/정선군 산림보호팀장 : "감염목 주변 일대를 소나무에 대해서 모두베기를 하고, 다른 나무로 식재를 하는 그런 방법을 하는 게 그런 영구적인 방제다…."]

올해 사업 목표는 감염목 주변 30만 제곱미터 산림입니다.

소나무를 모두 베어내는 대신, 소나무재선충병에 걸리지 않는 낙엽송이나 자작나무, 유실수 등으로 새로 심는 것입니다.

사업 대상의 절반은 이미 산 주인의 동의를 받았습니다.

[고돈균/정선군 정선읍 산주 : "소나무는 지금 아무런 가치가 없어요. 소나무를 베어내고 다른 수종으로 해서 소득이 될 수 있는 수종을 심으려고 그럽니다."]

정선군은 산주 동의를 받은 산림부터 '수종 전환' 행정명령을 내리고, 이르면 다음 달(9월) 말부터 대규모 벌채와 방제 작업에 들어갈 계획입니다.

정선군은 내년 4월까지 재선충병 방제 기간이 끝나면 벌채한 곳에 곧바로 대체 수종을 심을 계획입니다.

정선 지역은 매년 발생하는 소나무재선충병으로 인해 전체 9개 읍면 가운데 4개 읍면에서 목재 반출이 금지됐습니다.

정선군은 보다 근본적인 '수종 전환'을 통해 건강한 숲을 되찾고 경제적 조림까지 모두 달성한다는 복안입니다.

KBS 뉴스 정창환입니다.

촬영기자:김중용

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 정선 소나무재선충병 방제 ‘수종 전환’ 도입
    • 입력 2025-08-14 21:43:19
    • 수정2025-08-14 21:47:30
    뉴스9(춘천)
[앵커]

정선은 2014년부터 해마다 소나무재선충병이 발생하고 있습니다.

기존 방제 정책이 한계를 드러낸 셈인데요.

항구적인 방제 대책이 추진됩니다.

정창환 기자입니다.

[리포트]

정선의 한 야산입니다.

누렇게 변한 나무가 드문드문 눈에 띕니다.

소나무재선충병에 걸려 말라 죽은 건데, 올해 5월부터 28본이 확인됐습니다.

죽은 나무 주변을 베어내고, 주사를 놓는 방법으로 해마다 방제했지만, 확산을 막지 못한 겁니다.

결국 정선군은 기존 소나무를 다른 수종으로 바꾸는 '수종 전환' 방제법을 도입하기로 했습니다.

[배연표/정선군 산림보호팀장 : "감염목 주변 일대를 소나무에 대해서 모두베기를 하고, 다른 나무로 식재를 하는 그런 방법을 하는 게 그런 영구적인 방제다…."]

올해 사업 목표는 감염목 주변 30만 제곱미터 산림입니다.

소나무를 모두 베어내는 대신, 소나무재선충병에 걸리지 않는 낙엽송이나 자작나무, 유실수 등으로 새로 심는 것입니다.

사업 대상의 절반은 이미 산 주인의 동의를 받았습니다.

[고돈균/정선군 정선읍 산주 : "소나무는 지금 아무런 가치가 없어요. 소나무를 베어내고 다른 수종으로 해서 소득이 될 수 있는 수종을 심으려고 그럽니다."]

정선군은 산주 동의를 받은 산림부터 '수종 전환' 행정명령을 내리고, 이르면 다음 달(9월) 말부터 대규모 벌채와 방제 작업에 들어갈 계획입니다.

정선군은 내년 4월까지 재선충병 방제 기간이 끝나면 벌채한 곳에 곧바로 대체 수종을 심을 계획입니다.

정선 지역은 매년 발생하는 소나무재선충병으로 인해 전체 9개 읍면 가운데 4개 읍면에서 목재 반출이 금지됐습니다.

정선군은 보다 근본적인 '수종 전환'을 통해 건강한 숲을 되찾고 경제적 조림까지 모두 달성한다는 복안입니다.

KBS 뉴스 정창환입니다.

촬영기자:김중용
정창환
정창환 기자

이 기사가 좋으셨다면

춘천-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’
[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽

[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.