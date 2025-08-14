뉴스9(대구)

APEC 정상회의 D-78…추진 상황 보고회 열려

입력 2025.08.14 (21:43) 수정 2025.08.14 (21:46)

[앵커]

경주에서 열리는 2025 APEC 정상회의가 70여 일 앞으로 다가왔습니다.

새정부 들어 맞는 최대 국제행사를 성공적으로 치를 수 있도록 경북도가 중간 점검에 나섰습니다.

박진영 기자가 보도합니다.

[리포트]

APEC 정상회의 주행사장인 경주화백컨벤션센터, 옆으로 정상회의 소식을 전 세계로 송출할 국제 미디어센터 건물이 건설 중입니다.

기자회견실과 인터뷰실도 갖춰 주요 정상과 언론인들이 회의 내용을 생생히 전달할 수 있습니다.

대한민국 산업 역사와 최신 산업 동향을 소개하는 경제 전시장도 마무리 공사가 한창입니다.

정상회의 개최를 78일 앞두고 회의장과 숙박시설 등 주요 기반 시설은 기초 공사를 마쳤고, 연회장과 전시 공간은 50% 이상의 공정률을 보입니다.

[김상철/경상북도 APEC 준비지원단장 : "화백 컨벤션센터는 지금 57% 정도 진도가 나갔고, 미디어센터는 70%입니다. 그래서 9월 중에 완공하는 데는 (차질이 없습니다)."]

정상회의에 더해 진행될 문화 공연과 투자 설명회, 산업 현장 시찰 등에 대한 준비도 마쳤습니다.

경주시도 방문객들이 한국에 대한 좋은 인상을 갖도록 숙박시설과 식당에 대한 서비스 개선에 나섰습니다.

[송호준/경주시 부시장 : "분야별로 서비스 품질을 높이고 친절, 위생, 바가지요금 근절 등 시민 캠페인도."]

이철우 도지사는 정상회의 개최까지 남은 기간 경주에 상주하면서 모든 준비 과정을 직접 챙길 계획입니다.

[이철우/경상북도지사 : "9월, 10월 경주에 상주하면서 모든 것을 처음부터 끝까지 챙기고 중앙정부와 협력을 다 하도록 하겠습니다. 잼버리 같은 대회가 안 되도록."]

막바지 준비에 속도를 내는 2025 APEC 정상회의, 세계인의 이목이 경주로 향하고 있습니다.

KBS 뉴스 박진영입니다.

촬영기자:신상응

공지·정정

