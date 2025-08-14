광복절 폭주족 단속…“집결부터 원천 차단”

동영상 고정 취소

[앵커]



매년 광복절만 되면 대구 도심 곳곳에서 오토바이 폭주족들이 출몰하는데요.



대구경찰은 올해부터는 방범용 CCTV를 활용해 폭주족을 끝까지 추적할 방침입니다.



서한길 기자가 보도합니다.



[리포트]



한밤 도로 위를 오토바이가 굉음을 내며 질주합니다.



태극기를 흔들기도 하고 위험한 자세로 곡예 운전을 합니다.



지난 삼일절과 광복절 대구 도심에서 경찰이 잡아들인 폭주족만 90명이 넘습니다.



통상 광복절인 15일 새벽 SNS로 폭주 장소가 공유되는데, 대구는 도심 도로가 넓다 보니 타지역에서도 찾아오는 상황, 경찰은 강력 단속하기로 했습니다.



암행순찰차 2대와 싸이카 13대를 운용해 다음 날 아침까지 단속을 이어갈 예정입니다.



특히 지난해부터 차량과 오토바이에 더해 전동 킥보드까지 가세하면서 사고 우려는 더 커졌습니다.



경찰은 동대구역과 두류네거리 등 주요 교차로 15곳에 경력을 미리 배치해 폭주족과 구경꾼의 집결을 차단하고 빠르게 해산시킬 계획입니다.



또 실시간으로 CCTV를 감시해 집결장소와 이동경로를 파악하고 법 위반행위를 촬영해 사후 수사에 적극 활용합니다.



[이지황/대구경찰청 교통안전계장 : "공동위험 행위로 2년 이하의 징역 또는 5백만 원 이하의 벌금에 처해지고요. 반복 지속적으로 신호위반, 중앙선 침범, 과속 등으로 위험을 발생시키면 난폭운전으로 1년 이하의 징역 또는 5백만 원 이하의 벌금으로…."]



광복절의 의미를 퇴색시키는 폭주 행위, 경찰은 시민 일상을 해치는 난폭 운전을 끝까지 추적해 엄정 조치하겠다고 밝혔습니다.



KBS 뉴스 서한길입니다.



촬영기자:백재민/화면제공:대구경찰청



