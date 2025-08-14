뉴스9(전주)

“기억에서 희망으로”…위안부 피해자 기림의 날

입력 2025.08.14 (21:44) 수정 2025.08.14 (21:49)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“성우스님 실소유 의혹 건설업체, 보조금 꿀꺽”

“성우스님 실소유 의혹 건설업체, 보조금 꿀꺽”
소리축제 ‘뮤직 마켓’ 첫 개장…전통음악의 세계화 ‘시동’

소리축제 ‘뮤직 마켓’ 첫 개장…전통음악의 세계화 ‘시동’

다음
[앵커]

광복 80돌을 하루 앞둔 오늘은 일본군 위안부 피해자 기림의 날입니다.

전북에서도 할머니들을 기억하는 자리를 마련했는데요.

일본 정부가 지금 사죄해도 그걸 들을 수 있는 할머니는 6명, 시간이 많지 않습니다.

서윤덕 기자입니다.

[리포트]

입술을 굳게 다문 그림 속 여성.

수요집회에 나온 일본군 위안부 피해자 고(故) 김복동 할머니입니다.

나비가 되어 날고 싶다던 김 할머니는 2019년 눈을 감았습니다.

고운 한복을 입은 소녀가 해맑게 웃고 있습니다.

꽃 바람개비가 돌고, 나비는 날개를 활짝 펼쳤습니다.

거짓말과 강압으로 일본 군인들의 성 노예가 된 피해자들을 기리는 날.

전북에서도 그들을 위한 공간과 시간을 마련했습니다.

여성 작가 6명이 각자의 시선으로 아픔과 희망, 위로와 연대를 담았습니다.

[신서현/경기도 고양시 : "안타까운 생각도 들고 이런 게 해결이 되면 참 좋을 텐데, 돌아가시기 전에 해결이 됐으면 참 좋을 텐데 이런 생각도 듭니다."]

정부에 등록된 일본군 위안부 피해자는 모두 240명, 올해 길원옥, 이옥선 할머니가 세상을 떠나면서 남은 피해자는 이제 6명으로 줄었습니다.

하지만 일본 정부는 앳된 소녀가 세상을 떠날 때까지 사과를 하지 않고 있습니다.

[박영숙/전북여성단체연합 상임대표 : "일본군 위안부 문제는 명백한 전쟁 범죄이며, 이에 대해 피해자들에게 진심 어린 사죄와 법정 배상은 너무나도 당연한…."]

기림의 날이 지나도, 할머니들의 삶의 자취는 오는 31일까지 전주 하얀양옥집에서 볼 수 있습니다

KBS 뉴스 서윤덕입니다.

촬영기자:정종배

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “기억에서 희망으로”…위안부 피해자 기림의 날
    • 입력 2025-08-14 21:44:05
    • 수정2025-08-14 21:49:53
    뉴스9(전주)
[앵커]

광복 80돌을 하루 앞둔 오늘은 일본군 위안부 피해자 기림의 날입니다.

전북에서도 할머니들을 기억하는 자리를 마련했는데요.

일본 정부가 지금 사죄해도 그걸 들을 수 있는 할머니는 6명, 시간이 많지 않습니다.

서윤덕 기자입니다.

[리포트]

입술을 굳게 다문 그림 속 여성.

수요집회에 나온 일본군 위안부 피해자 고(故) 김복동 할머니입니다.

나비가 되어 날고 싶다던 김 할머니는 2019년 눈을 감았습니다.

고운 한복을 입은 소녀가 해맑게 웃고 있습니다.

꽃 바람개비가 돌고, 나비는 날개를 활짝 펼쳤습니다.

거짓말과 강압으로 일본 군인들의 성 노예가 된 피해자들을 기리는 날.

전북에서도 그들을 위한 공간과 시간을 마련했습니다.

여성 작가 6명이 각자의 시선으로 아픔과 희망, 위로와 연대를 담았습니다.

[신서현/경기도 고양시 : "안타까운 생각도 들고 이런 게 해결이 되면 참 좋을 텐데, 돌아가시기 전에 해결이 됐으면 참 좋을 텐데 이런 생각도 듭니다."]

정부에 등록된 일본군 위안부 피해자는 모두 240명, 올해 길원옥, 이옥선 할머니가 세상을 떠나면서 남은 피해자는 이제 6명으로 줄었습니다.

하지만 일본 정부는 앳된 소녀가 세상을 떠날 때까지 사과를 하지 않고 있습니다.

[박영숙/전북여성단체연합 상임대표 : "일본군 위안부 문제는 명백한 전쟁 범죄이며, 이에 대해 피해자들에게 진심 어린 사죄와 법정 배상은 너무나도 당연한…."]

기림의 날이 지나도, 할머니들의 삶의 자취는 오는 31일까지 전주 하얀양옥집에서 볼 수 있습니다

KBS 뉴스 서윤덕입니다.

촬영기자:정종배
서윤덕
서윤덕 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’
[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽

[여론조사] 이 대통령 국정 운영 “잘한다” 63%·“못한다” 27%…‘조국 사면’ 평가 팽팽
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.