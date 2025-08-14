국립창원대, ‘하와이 독립운동가’ 65인 서훈 신청

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

국립창원대학교가 광복 80주년을 맞아 미국 하와이에서 조국 독립에 헌신했지만 공적을 인정받지 못한 독립운동가 65인의 서훈을 국가보훈부에 신청했습니다.



창원대는 묘비 조사 기록과 입증 자료를 토대로 공적이 뚜렷한 독립운동가를 서훈 신청 대상자로 선정했습니다.



