‘원주 평화의 소녀상’ 제막 10주년 기념
입력 2025.08.14 (21:45) 수정 2025.08.14 (21:47)
원주평화의소녀상시민모임 등은 오늘(14일) 원주시청 앞 원주평화의소녀상에서 '소녀상 제막 10주년 기념식'을 개최했습니다.
이 자리에선 위안부 피해자들을 추모하는 시민 노래 공연과 닥종이를 활용한 인형 전시가 열렸습니다.
또, 위안부 피해자 기림의 날을 맞아 일본의 사과를 촉구하는 결의문도 채택했습니다.
이현기 기자 goldman@kbs.co.kr
