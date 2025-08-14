‘원주 평화의 소녀상’ 제막 10주년 기념

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

원주평화의소녀상시민모임 등은 오늘(14일) 원주시청 앞 원주평화의소녀상에서 '소녀상 제막 10주년 기념식'을 개최했습니다.



이 자리에선 위안부 피해자들을 추모하는 시민 노래 공연과 닥종이를 활용한 인형 전시가 열렸습니다.



또, 위안부 피해자 기림의 날을 맞아 일본의 사과를 촉구하는 결의문도 채택했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!